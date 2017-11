Predor pod gradom v Gorici izpraznili in zaprli, migrante odpeljali v nastanitvene centre

Še pred osmo uro zjutraj se je v predoru Bombi pod gradom v italijanski Gorici začela akcija, poroča tržaški časnik Il Piccolo. Migrante, ki so tam prenočevali, so odpeljali v nastanitvene centre. Nato pa so začeli odstranjevati vzmetnice, odeje in druge predmete, ki so jih v predor prinesli prebežniki. Predor so očistili, na obeh straneh pa postavili ograje in tako predor zaprli za vse.

Po poročanju Primorskih novic je kljub mrazu in vlagi tam prenočevalo tudi več kot 150 prosilcev za azil, večinoma migrantov iz Pakistana in Afganistana. Nekateri naj bi ob napovedanem zaprtju predora tega že prej sami zapustili in se preselili na breg Soče, kjer biva že na desetine prosilcev za azil.

Tako so migranti čakali pred stavbo goriške prefekture, da jih odpeljejo v nastanitvene centre: