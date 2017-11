Predsednica razpuščenega katalonskega parlamenta Carme Forcadell je plačala varščino za odhod iz pripora

Predsednica razpuščenega katalonskega parlamenta Carme Forcadell je plačala zahtevano varščino v višini 150.000 evrov in bo lahko zapustila pripor, v katerem je preživela noč. Kot so sporočili na španskem vrhovnem sodišču, manjka le še uradno dovoljenje sodnika, da lahko Forcadellova odide na prostost.

Špansko vrhovno sodišče je v četrtek po zaslišanju odredilo pripor za Carme Forcadell zaradi njene vloge pri referendumu o neodvisnosti Katalonije. Nad njo visijo obtožbe upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev.

Vplivna civilnodružbena skupina Katalonski narodni kongres (ANC) je pozvala k donacijam, da bi zbrali sredstva za njeno varščino.

Poleg nje so v četrtek zaslišali še pet nekdanjih katalonskih poslancev. Ti morajo v skladu z odločitvijo sodnika v tednu dni plačati 25.000 evrov, sicer jim grozi pripor.

Predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je plačala varščino za odhod iz pripora. (Foto: AP)

Forcadellova je ena od več nekdanjih katalonskih funkcionarjev, ki so se po razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra znašli v priporu. Proti njim so sprožili sodne postopke, potem ko je Madrid v odziv na razglasitev odstavil regionalno vlado in razpustil parlament. Za 21. december je španska vlada napovedala nove regionalne volitve.

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont je v odziv na odreditev pripora za Forcadellovo tvitnil, da je morala "spati v zaporu, ker je dovolila demokratično razpravo".

Skupaj s še štirimi nekdanjimi ministri, ki so se tako kot Puigdemont zatekli v Belgijo, naj bi prihodnji teden stopili pred belgijskega sodnika, potem ko je Španija zanje izdala evropski nalog za prijetje. Osem nekdanjih ministrov je od minulega tedna zaradi enakih obtožb, kot bremenijo Forcadellovo, v priporu.