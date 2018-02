Hrvaška zunanja ministrica bi mejni spor prepustila sodiščem, Jucker pa zaradi njega 'zelo trpi'

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes v govoru na varnostni konferenci v Münchnu ponovil, da morajo države Zahodnega Balkana urediti vsa mejna vprašanja, preden se bodo pridružile Evropski uniji. Pri tem je pripomnil, da trenutno "zelo trpi" zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško.

"Namesto da bi vprašanje rešili, preden sta Slovenija in Hrvaška vstopili v Evropsko unijo, se je to raje predalo mednarodnemu arbitražnemu sodišču. Sodišče je odločilo, ampak strani se ne moreta uskladiti, kako s to arbitražno razsodbo ravnati," je dejal in dodal, da tega ne želi doživeti še enkrat.

Ponovil je, da morajo države Zahodnega Balkana nujno urediti vse mejne spore, preden postanejo članice.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zaradi spor amed Slovenijo in Hrvaško trenutno zelo trpi. (Foto: AP)

Juncker, ki namerava konec februarja in marca obiskati Zahodni Balkan, je sicer ocenil, da se te države v tem trenutku še ne morejo pridružiti EU, vendar je pomembno, da ohranijo evropsko perspektivo. "Če bi se države Zahodnega Balkana oropalo evropske perspektive, bi lahko zelo hitro, skoraj čez noč, spet bili priča konfliktom," je opozoril.

Priznal je, da je to zelo zapletena in občutljiva regija, za katero je odgovorna Evropa. Skupaj s širjenjem evropske perspektive pa mora EU na Zahodni Balkan izvažati tudi stabilnost, namesto da se "nestabilnost iz Zahodnega Balkana uvaža v Evropsko unijo".

Hrvaška zunanja ministrica: Spore je bolje prepustiti mednarodnim sodišče

Kot je danes na konferenci menila hrvaška zunanja ministrica Marija Burić Pejčinović, je spore o meji med državami jugovzhodne Evrope, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti dvostransko, bolje prepustiti mednarodnim sodiščem kot pa arbitraži.

Ministrica je poudarila, da Hrvaška želi nerešene mejne spore rešiti neodvisno od procesa pristopanja držav k uniji. "Če se ta proces vodi v dobri veri, potem je to mogoče doseči prek dvostranskega pogovora. Kjer to ni mogoče, bi bilo po naših izkušnjah bolje iti na stalna sodišča, mednarodno (meddržavno) sodišče v Haagu ali mednarodno sodišče za pomorsko pravo v Hamburgu," je dejala za novinarje.

"Stalna sodišča imajo več izkušenj in lahko smo gotovi, da bosta obe strani lahko sprejeli take odločitve," je dodala po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.