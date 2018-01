Predsednik Republike Srbske ob sebi zbira oborožene specialce, a trdi, da so to 'le humanitarni delavci'

Kako bizarne, pa tudi nevarne so razmere v Republiki Srbski, kaže zadnji politični škandal. Predsednik Milorad Dodik naj bi formiral svoje paravojaške enote v okviru skupine Srbska čast, pri tem pa sodelujejo ruski in srbski specialci, kar je potrdil tudi minister za varnost BiH. Dodik sicer vse zanika, vodja skupine pa zatrjuje, da so uniformirani, oboroženi silaki le humanitarni delavci.