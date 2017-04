Predsednik sobranja: Izvolitev novega predsednika parlamenta nepravilna

Trajko Veljanoski je dosedanji predsednik makedonskega paramenta. (Foto: AP)

Dosedanji predsednik makedonskega parlamenta, sobranja, Trajko Veljanoski je v soboto dejal, da je bil poskus izvolitve Albanca Talata Xhaferija načrtovan scenarij, s katerim naj bi vzpodbudili incident v parlamentu. Dodal je, da četrtkova seja parlamenta še ni končana in bi jo morali nadaljevati.



To naj bi se zgodilo potem, ko bodo popravili škodo v parlamentu po četrtkovih izgredih, ki so se razvneli po izvolitvi Xhaferija za predsednika sobranja, je še dejal Veljanoski.



V Skopje naj bi danes na dvodnevni obisk prispel namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Evroazijo Hoyt Brian Yee, ki se bo sestal z najvišjimi makedonskimi predstavniki.



Yee naj bi se tako srečal s predsednikom Makedonije Gjorgjem Ivanovim in Xhaferijem, predstavniki parlamentarnih strank, med njimi Nikolo Gruevskim in Zoranom Zaevom, civilne družbe in diplomatskega zbora. Pogovori naj bi se vrteli okoli sestave nove makedonske vlade, dvostranskih odnosov ter makedonske reforme.



Yee bo prvi predstavnik mednarodne skupnosti na obisku v Skopju po četrtkovih izgredih v sobranju, čeprav je bil njegov obisk načrtovan že pred izgredi.



ZDA so že v četrtek obsodile zadnje nasilje v Makedoniji in priznale izvolitev Xhaferija za predsednika sobranja.