Zmaga za Trumpa: republikancem uspel prvi korak v smeri ukinitve Obamacarea

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je že med predvolilno kampanjo obljubljal odpravo Obamove reforme in "nekaj novega, kar bo čudovito in veliko boljše", je naročil prevoz republikancev iz predstavniškega doma z avtobusi v Belo hišo na slavje. Predstavniški dom kongresa je reformo Baracka Obame, ki je zagotovila zdravstveno zavarovanje okrog 20 milijonom Američanom, odpravljal sedem let, a so njihovi predlogi doslej vedno propadli v senatu.

Trenutno ni niti najmanj jasno, ali bo predlog v senatu potrjen, ker se z vsemi določili ne strinjajo niti znotraj republikanskih vrst. A pričakovati je, da bo Trump sedaj povečal pritisk na tiste republikance, ki še oklevajo. A vprašanje je, ali bo to dovolj.

Na današnjem glasovanju v predstavniškem domu so vsi kongresniki demokratov glasovali proti, pa čeprav jih je velik del mnenja, da je Obamacare potrebna velikih popravkov. Pričakovati je tako mogoče, da bodo enako storili tudi demokrati v senatu in se bo tako ponovilo leto 2010, ko je bila Obamova reforma sprejeta brez republikanske podpore. Demokrati so prepričani, da republikance čaka enaka usoda, kot so jo doživeli sami po potrditvi zdravstvene reforme, kar jih je tedaj tudi stalo večine v predstavniškem domu.

Odprava Obamacare je bila ena od osrednjih predvolilnih obljub sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. (Foto: AP)

Po ocenah Kongresnega proračunskega urada bo zaradi republikanske reforme, ki so ji nasprotniki nadeli naziv Trumpcare, podobno kot so republikanci demokratsko reformo poimenovali Obamacare, brez zavarovanja ostalo več milijonov ljudi, nasprotovanje pa so izražali tudi zdravniki in bolnišnice.

Za zdaj je največji zmagovalec v tej zgodbi predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, ki marca ni uspel prepričati dovolj svojih poslancev za podoben ukrep, tako da Trump ni mogel uresničiti obljube o ukinitvi Obamove reforme v prvih 100 dneh vladanja.

Republikanska reforma ukinja nepopularno določilo o davčnih kaznih za vse tiste, ki se ne zavarujejo. Zmanjšujejo se sredstva za program zdravstvenega zavarovanja revnih medicaid, zvezne države tudi ne bodo več prisiljene kriti stroškov zavarovanja za revne in tiste s prirojenimi napakami, okvarami ter bolne.

Večina republikancev po priznanju tesaškega kongresnika Joa Bartona niti ne ve, kaj je v Trumpovem predlogu oziroma kakšne bodo njegove posledice, zanj so glasovali preprosto zato, ker odpravlja Obamovo reformo in bo "verjetno" deloval. Potrditev predloga je postala mogoča, ko so zmerni republikanci dobili obljubo o osmih milijardah dolarjev za pokritje zavarovanj ljudi s prirojenimi okvarami oziroma bolnih. A mnogi opozarjajo, da to ne bo niti približno dovolj za vse.

Iz glasovanja o odpravi reforme z uvedbo Trumpove so člani obeh strank v kongresu naredili velik cirkus. Govori so bili ognjeviti in napadalni, polni groženj in norčevanja, demokrati pa so na koncu v prepričanju, da so si republikanci izkopali veliko jamo, celo zapeli pesem v slovo republikanski večini.

Glede na dogajanje je jasno, da obe stranki zanima le politika, čeprav se ves čas sklicujeta na interese ameriškega ljudstva. Tudi podporniki Obamove reforme so prepričani, da je ta potrebna popravkov, vendar noben demokrat ni prišel na dan s konstruktivnim predlogom. Republikance na drugi strani zanima odprava Obamacare, ne glede na posledice, ki bi jih to imelo za mnoge Američane.

Napovedi o tem, kaj se bo zgodilo v senatu, so za zdaj nehvaležne. Kongresni proračunski urad je za prvi predlog Trumpove reforme, ki sicer marca ni bil uspešen, izračunal, da bo v 10 letih zavarovanje izgubilo okrog 24 milijonov ljudi, ob proračunskem prihranku nekaj več kot 300 milijard dolarjev. Urad še ni pripravil izračuna za novi predlog, ker ni bilo časa, ga je pa pričakovati še pred glasovanjem v senatu.

Nekaj republikanskih senatorjev je že sporočilo, da potrditev predloga kolegov iz predstavniškega doma ne bo možna brez velikih sprememb.