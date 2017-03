Predvolilna populistična poteza hrvaške vladne stranke Most ali polnjenje turistične blagajne?

Hrvaška vladna stranka Most se zavzema, da bi lahko turisti v turistični sezoni do 200 evrov na dan potrošili v evrih in jim do tega zneska evrov ne bi bilo treba menjati v hrvaške kune. Poslanec Maro Kristić pravi, da turisti, ki ostanejo le kratek čas, ne potrošijo toliko, kot bi lahko, saj nočejo, da jim kune ob odhodu ostajajo v denarnicah. Ne gre za polnjenje turistične blagajne, temveč za predvolilno populistično potezo, pravi opozicija.