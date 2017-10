Preiskovalci našli glavo in nogi umorjene švedske novinarke Kim Wall

Danski preiskovalci so po poročanju BBC našli glavo umorjene švedske novinarke Kim Wall, ki je izginila pred dvema mesecema na potovanju z danskim izumiteljem in podmorničarjem Petrom Madsenom.

Glavo so našli v vreči skupaj z dvema nogama, je sporočil kopenhagenski inšpektor Jens Moller. V drugi vreči, ki so jo prav tako odkrili organi pregona, so bila oblačila Wallove. Obe torbi sta bili obteženi s kosi železa.

Moller je pojasnil, da so dele trupla našli med številnimi potopi v vodah blizu Kopenhagena. "Forenzični zobozdravnik je potrdil, da gre za Kim Wall. Na lobanji niso našli nobenih zlomov oziroma drugih poškodb," je dodal inšpektor.

Torzo umorjene 30-letne novinarke so našli že 11 dni zatem, ko je partner prijavil njeno izginotje. 10. avgusta je Wallova z Madsenom odplula s podmornico UC3 Nautilus, da bi z izumiteljem opravila intervju. Nato se je za njo izgubila vsaka sled.

Danski preiskovalci iščejo ostanke trupla mlade novinarke. (Foto: AP)

Peter Madsen sicer še vedno zanika, da bi novinarko umoril. Najprej je trdil, da je izstopila v Kopenhagenu, kasneje pa spremenil svojo zgodbo in povedal, da je umrla v nesreči, ko ji je na glavo padla loputa podmornice, ki jo je naredil sam.

46-letni izumitelj je še dejal, da je po njeni smrti poskušal narediti samomor, tako da je namerno potopil podmornico.

Pred kratkim so policisti na Madsenovem računalniku našli posnetke, ki prikazujejo mučenje, obglavljenje in sežig mlade novinarke. Med obdukcijo so na njenem telesu odkrili rane okrog genitalij in reber, povzročene najverjetneje z nožem ob ali pa kmalu po smrti.

Peter Madsen je trenutno v priporu. Sodišče je zanjpredlagalo podaljšanje pripora za štiri mesece, medtem ko se preiskava nadaljuje.