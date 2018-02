Upanja za starše ni več: preiskovalci našli posmrtne ostanke devetletne Maelys, ki je avgusta izginila s poroke

BBC poroča, da so francoski preiskovalci našli posmrtne ostanke devetletne deklice Maelys de Araujo, ki je avgusta lani izginila s poroke v vasici Pont-de-Beauvoisin v francoskih Alpah, približno 50 kilometrov severno od Grenobla. Deklico so zadnjič videli živo 27. avgusta na poroki, ki se je je udeležila s starši.

Glavni osumljenec, 34-letni Nordahl Lelandais, je priznal, da je nenamerno ubil malo punčko, drugih podrobnosti pa ni razkril. Nekdanji vojak je dejal, da bo sodeloval s preiskovalci, potem ko so v njegovem avtomobilu našli sledove dekličine krvi. Po dekličinem izginotju je sicer preiskovalcem povedal, da je bila Maelys v njegovem avtu, a takrat zatrdil, da se je le igrala.

Deklico so pogrešali od avgusta lani. (Foto: AP)

Lelandais je še priznal, da se je znebil trupla in se žrtvinim staršem hkrati opravičil, je povedal grenobelski tožilec Jean-Yves Coquillat. Truplo je morilec po dejanju odvrgel v globel, nato pa se vrnil na prizorišče poročnega slavja, navaja AP.

Policija zaslišala več kot 250 ljudi

Policijski psi so njenemu vonju sledili vse do parkirišča, nato pa je sled izginila, zato so predvidevali, da je devetletnico nekdo ugrabil in odpeljal. Policija, reševalci, potapljači, jamarji in številni prostovoljci so večkrat prečesali teren v bližini mesta, kjer je potekala poroka, a deklice niso našli. Nato so območje iskanja razširili.

Preiskovalci so zaslišali več kot 250 ljudi, od tega 180 gostov na poroki ter še nekaj gostov na dveh sosednjih dogodkih.

Lelandais je ves ta čas veljal za glavnega osumljenca, a trdil, da je nedolžen. Dan po poroki je sicer kot obseden čistil avto, a po njegovih besedah le zato, ker naj bi ga nameraval prodati.

Ko so policisti v avtomobilu našli dekličino kri, je preiskovalcem povedal, kam je skril truplo. Policisti so jo kljub temu iskali ves dan. Njena smrt naj bi bila nesreča, je dejal osumljenec, ki je sicer prebival skupaj s starši približno 30 kilometrov od Chamberyja.