Preiskovalci so se vdali: skrivnost izginulega boeinga očitno ne bo nikoli pojasnjena

Iskanje pogrešanega letala družbe Malaysia Airlines, ki je pred tremi leti izginilo na letu MH370 iz malezijske prestolnice Kuala Lumpur v kitajsko glavno mesto Peking, ni obrodilo sadov. Da je letalo ostalo pogrešano, je nepredstavljivo in družbeno nesprejemljivo, je navedeno v končnem poročilu, ki so ga danes objavili avstralski preiskovalci.

Letalo boeing 777-200ER malezijske letalske družbe Malaysia Airlines z 239 potniki in člani posadke je v Maleziji vzletelo 8. marca 2014, nato pa skrenilo z začrtane poti Kuala Lumpur–Peking. Letalo naj bi več ur letelo proti jugu, nato pa naj bi strmoglavilo v Indijski ocean.

Preiskava, ki je potekala pod vodstvom Avstralije skupaj z Malezijo in Kitajsko, je bila prekinjena januarja letos, 1046 dni po nesreči. Avstralski urad za prometno varnost je tako danes na 440 straneh objavil končno poročilo.

Razstava ob dnevu, posvečenem pogrešanemu malezijskemu letalu. (Foto: AP)

Preiskovalci v poročilu izražajo obžalovanje, da jim ni uspelo najti letala in ljudi, ki so bili na krovu in so še vedno pogrešani. "V sodobni letalski dobi, ko z letali vsak dan potuje 10 milijonov ljudi, je skoraj nepredstavljivo in družbeno nesprejemljivo, da tako veliko komercialno letalo ostane pogrešano in da svet ne ve, kaj se je zgodilo z njim in ljudmi na krovu," je navedeno v poročilu.

Urad je opravil podvodno iskanje s hidrografskim kartiranjem na območju 720.000 kvadratnih kilometrov morskega dna v Indijskem oceanu. Sledilo je iskanje s sonarjem na območju 210.000 kilometrov. Šlo je za najobsežnejši iskanji v zgodovini letalstva, podvodno iskanje pa je bilo tudi najdražje. Tri države so zanj skupaj namenile več kot 150.000 ameriških dolarjev (127.000 evrov).

Kljub izjemnim prizadevanjem več sto ljudi z vsega sveta, ki so sodelovali pri iskanju, pa jim letala ni uspelo locirati, je še zapisano v končnem poročilu.