Cerar odpovedal obisk v Zagrebu: Plenković je odstopil od najinega dogovora

Premier Miro Cerar je zaradi izjav hrvaškega kolega Andreja Plenkovića na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN, da je odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško primer spodkopavanja mednarodnega prava, odpovedal obisk v Zagrebu. Ta je bil sicer predviden za 27. september.

Kot je v izjavi za javnost za slovenske medije povedal Cerar, je Plenković s svojimi izjavami kršil dogovor, ki sta ga sprejela pred dvema dnevoma, ko sta se dogovorila za obisk. "S premierjem Plenkovićem sva se dogovorila, da se srečava prihodnji teden v Zagrebu, kjer se bova pogovarjala o vprašanju meje, kar je seveda pomenilo tudi o implementaciji arbitražne odločbe. S tem, kar je danes povedal, da je arbitražna odločba nična, je odstopil od najinega dogovora. To je za Slovenijo popolnoma nesprejemljivo stališče, ki ne omogoča razgovora v Zagrebu, zato pogovor prihodnji teden tam ni več smiseln," je ocenil premier.

Cerar in Plenković se v Zagrebu, kot kaže, ne bosta sestala. (Foto: Miro Majcen)

Ob tem je poudaril, da odločba sodišča velja. Pet neodvisnih mednarodnih avtoritet je namreč razsodilo, da je kljub napaki, ki se je zgodila, sodba zavezujoča za obe strani. Slovenija še naprej ostaja odprta za dialog, ampak šele ko in če bo Hrvaška sprejela arbitražno odločbo. Nato se bomo lahko pogovarjalo o njeni implementaciji.

Plenković je v govoru posebej izpostavil odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter jo označil za primer spodkopavanja mednarodnega prava. Ob tem je zagotovil, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za stabilnost in mir na svetu in Hrvaška je temu privržena. Verjame, da je treba spore reševati mirno na podlagi mednarodnega prava. Pri tem pa je pomembno, da vse mednarodne razsodbe spoštujejo lastna pravila.

Hrvaški premier je tudi dejal, da kompromitiranje nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih arbitraž ali sodišč, kot je bil to primer v arbitraži s Slovenijo, pomeni, da potem njihove odločitve nimajo pravne moči. Takšno kompromitiranje je po njegovih besedah v nasprotju z mednarodnim pravom in Hrvaška naj ne bi imela druge izbire, kot je bil umik iz procesa arbitraže. Hrvaška želi reševati odprta vprašanja s prijateljico in zaveznico Slovenijo na bilateralen način, je še dejal.

