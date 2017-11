Kelley v cerkvi izstrelil najmanj 450 nabojev, vojska priznala: FBI nismo obvestili o njegovi nasilni preteklosti

Dva dni po najhujšem strelskem napadu v zgodovini Teksasa se ves svet sprašuje, kako je lahko nekdo, ki so ga zaradi nasilništva nečastno odpustili iz vojske, sploh kupil orožje, ki ga je nato uporabil za to, da je ubil 26 ljudi in jih ranil 20.

26-letni Devin Kelley, ki je v nedeljo izvedel pokol v baptistični cerkvi v vasi Sutherland Springs v Teksasu, blizu mesta San Antonio, ima pestro kriminalno preteklost. Leta 2014 so ga odpustili iz oporišča zračnih sil v Novi Mehiki, ker je leta 2012 napadel svojo ženo in njenega otroka – njo je davil, brcal in lasal, pastorka pa udaril tako močno, da mu je počila lobanja. Posledično je leto dni preživel v zaporu.

Istega leta je bil zaradi okrutnosti do živali kaznovan v državi Kolorado. Sosed ga je prijavil, da je pretepel psa, zato je moral plačati 370 dolarjev (319 evrov) denarne kazni.

Vas Sutherland Springs ima 400 prebivalcev in leži 48 kilometrov jugovzhodno od San Antonia.

Poleg tega so se policisti leta 2014 odzvali na klic zaradi nasilja nad njegovim takratnim dekletom. Ko so prispeli tja, sta jim dejala, da je vse v redu, nihče ni bil aretiran, ona pa je dva meseca pozneje postala njegova druga žena.

V ponedeljek so zračne sile priznale, da vojaška baza, v kateri je bil Kelley zaposlen, ni obvestila FBI o njegovi kriminalni preteklosti, čeprav pravila Pentagona to narekujejo. "Po prvih informacijah oporišče Holloman ni vneslo podatkov o Kelleyevem družinskem nasilju in njegovi obsodbi na sodišču v bazo nacionalnega kriminalnega informacijskega centra," so sporočili. Če bi bila tovrstna informacija v registru, Kelley ne bi mogel kupiti orožja in tragedijo bi morda lahko preprečili, ugotavlja CNN. Preiskava o tem, kdo je odgovoren za napako, je že stekla.

Kelley sicer po besedah guvernerja Teksasa Grega Abbotta ni imel dovoljenja za nošenje orožja v Teksasu. "Kako je torej lahko kupil orožje? Po vseh informacijah, ki jih imamo, ne bi smel imeti dostopa do njega," je dejal po poročanju CNN.

Motiv je bil verjetno družinski spor

Pred napadom je Kelley živel v New Braunfelsu, okoli 56 kilometrov stran od cerkve. Pred manj kot dvema mesecema je začel delati kot neoborožen varnostnik počitniškega naselja v teksaških hribih, nedaleč od svojega doma. "Videti je bil prijazen fant, ni povzročal nobenih težav," je povedala direktorica Claudia Varjabedian.

Glede motiva streljanja je direktor teksaškega oddelka za javno varnost Freeman Martin v ponedeljek povedal, da ni bil versko ali rasno obarvan. Pokol je najverjetneje izvršil zaradi spora v družini, saj naj bi tašči že dlje časa pošiljal grozilna sporočila. Zadnje sporočilo ji je poslal v nedeljo zjutraj. Ženska je skupaj s sorodniki sicer redno zahajala v cerkev, ki jo je napadel njen zet, a med strelskim masakrom ni bila pri maši. "Ne vem, zakaj se je ravno včeraj pojavil v cerkvi, saj njegovih sorodnikov ni bilo tam," je za CNN povedal okrožni šerif Joe Tackitt.

"Naše cerkve niso obiskovali člani ali farani. Bili smo kot velika družina, vsi smo si bili zelo blizu," je povedala pastorjeva žena Sherri Pomeroy, ki je v napadu izgubila 14-letno hčerko. "Zdaj večino naše družine ni več," je dodala.

Strelski napadi so v ZDA reden pojav zaradi enostavnega dostopa do orožja. (Foto: AP)

V cerkvi izstrelil najmanj 450 nabojev

Preiskovalci so razkrili še, da je Kelley v cerkvi izstrelil najmanj 450 nabojev. Umrl je zaradi strelne rane v glavo, ki si jo je zadal sam, imel pa je še dve strelni rani – v nogo in trup sta ga zadela naboja Teksašanov, ki sta ga lovila.

Tik pred smrtjo naj bi po mobilnem telefonu poklical svojega očeta in mu povedal, da verjetno ne bo preživel.

Najmlajša Kelleyeva žrtev je komaj 18 mesečni otrok, najstarejša je stara 72 let. Od ranjenih je deset ljudi še vedno v kritičnem stanju.

Policija je ob njem našla polavtomatsko orožje Ruger AR-556, s katerim je streljal, v avtomobilu pa še dve pištoli.

'Problem posameznika z duševnimi težavami'

Demokrati in aktivisti proti orožju so po ustaljenem vzorcu začeli znova pozivati k ostrejši orožarski zakonodaji, republikanci in orožarski lobi pa prav tako po ustaljenem vzorcu trdijo, da gre za problem posameznika, ki je imel duševne težave in ne orožja.

Predsednik ZDA Donald Trump je iz Japonske sporočil, da je šlo za "problem duševnega zdravja na najvišji ravni" in ne za problem prevelike dostopnosti do orožja. Strelca je opisal kot "zelo motenega posameznika z zelo veliko problemi v že dolgem časovnem obdobju". Prepričan je, da bi bila tragedija še hujša, če napadalca ne bi ustavila državljana z orožjem.

Teksaška orožarska zakonodaja je ena najbolj liberalnih v ZDA in orožje nosi praktično vsaka odrasla oseba. Kljub temu doslej tako hudega strelskega napada v Teksasu ni bilo. Leta 1991 je duševni bolnik zapeljal avtomobil skozi restavracijo in ubil 23 ljudi, natanko pred osmimi leti pa je vojaški psihiater v oporišču Fort Hood pobil 13 ljudi in čaka na usmrtitev.