Pretresene priče napada v manchestrski areni: Vrglo me je od vrat do vrat, kakšnih deset metrov daleč

Očividci napada v manchestrski areni so pretreseni. (Foto: AP)

Andy Holey, ki je v areno prišel po ženo in hčerko, ki sta se udeležili koncerta, pripoveduje, kako močna je bila eksplozija, ki je ubila najmanj 22 ljudi. "Počilo je blizu blagajne ob vhodu v dvorano. Vrglo me je od vrat do vrat, kakšnih deset metrov daleč. Ko sem si opomogel, sem na tleh zagledal trupla. Hotel sem najti ženo in hčerko, to je vse, na kar sem lahko mislil." Andy je imel srečo; ženo in hčerko je našel v dvorani, obe nepoškodovani.

Emma Johnson je z možem prispela pred manchestrsko areno, da bi domov odpeljala svoji hčerki, stari 15 in 17 let. "Stala sva na vrhu stopnic pred predverjem, ko je kar naenkrat počilo, steklo pred nama je dobesedno razgnalo. Cela stavba se je stresla. Po tleh so ležali deli človeških teles," je pretresena Johnsonova.

"Bila je huda eksplozija – lahko si jo čutil v prsih. Bilo je kaotično. Vsi so tekli in kričali ter samo poskušali najti izhod," pa za nemško agencijo Reuters pripoveduje obiskovalka koncerta Catherine Macfarlane.

Reševalci, ki so bili prvi na kraju dogodka, so za BBC povedali, da so nekaterim žrtvam oskrbeli poškodbe, ki kažejo na to, da je samomorilski napadalec uporabil šrapnel, topovski izstrelek, napolnjen s kovinskimi kroglicami in eksplozivom.