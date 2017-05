Pretreseni in zgroženi po napadu, ki je vzel številna nedolžna življenja

Več o terorističnem napadu v Manchestru tudi v izrednih novicah na POP TV, ki bodo na sporedu ob 12.00 in 14.30.

Po terorističnem napadu v Manchestru, v katerem je umrlo 22 oseb, med njimi tudi otroci, se vrstijo številni odzivi svetovnih politikov, ki obsojajo grozljivi napad.

Slovenski premier Miro Cerar je danes preko Twitterja najostreje obsodil napad v Manchestru. "Naše misli so s prijatelji v Združenem kraljestvu ter družinami in prijatelji žrtev," je zapisal premier.

Pretresenost ob "napadu, ki je vzel mnoga nedolžna življenja", pa je na Twitterju izrazilo tudi slovensko zunanje ministrstvo.

Macron ob novici zgrožen

Britanska premierka Theresa May je po napadu sporočila, da so njene misli z vsemi, prizadetimi v napadu. "Še vedno se trudimo, da bi ugotovili vse podrobnosti tega, kar se je zgodilo v Manchestru," je še sporočila. Tako njeni konservativci kot ostale stranke so začasno prekinili kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 8. junija.

Solidarnost z Britanci je izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je sporočil, da je zgrožen, kanadski premier Justin Trudeau pa je na Twitterju zapisal, da je pretresen.

Francoski predsednik je sporočil, da je bil ob novici o napadu zgrožen in osupel, francoski premier Edouard Philippe pa je napad označil za strahopeten terorizem, ki je bil očitno uperjen proti mladim.

Solidarnost z žrtvami napada sta izrekla tudi županja Pariza in župan Nice, francoskih mest, ki so ju prav tako pretresli teroristični napadi.

Napad se je zgodil po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v ponedeljek pozno zvečer v Manchestru. (Foto: AP)

Putin: Odločno obsojamo ta ciničen in nehuman zločin

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil sožalje britanski premierki Theresi May in dejal, da je pripravljen okrepiti sodelovanje z Veliko Britanijo v boju proti terorizmu. "Odločno obsojamo ta ciničen in nehuman zločin. Pričakujemo, da tisti, ki stojijo za njim, ne bodo ušli kazni, ki si jo zaslužijo," je poudaril v sporočilu za javnost.

Trudeau pretresen

Kanadski premier Trudeau je na Twitterju sporočil, da so Kanadčani pretreseni ob novici o grozljivem napadu.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je zapisal, da so njegove misli z Manchestrom. Žalost in pretresenost je izrazil tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Danes žalujemo z vami. Jutri bomo skupaj z vami delali za to, da se bomo ubranili tistih, ki poskušajo uničiti naš način življenja," je zapisal.

Merklova: Nemčija vam stoji ob strani

Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila zgroženost ob napadu. "Ta domnevni teroristični napad bo samo okrepil našo odločenost glede sodelovanja z britanskimi prijatelji proti tistim, ki načrtujejo in izvajajo takšna nehumana dejanja. Britancem zagotavljam: Nemčija vam stoji ob strani," je zapisala v sporočilu za javnost.

Solidarnost z Britanci je izrazil tudi nemški zunanji minister Sigmar Gabriel. "Naše misli so z našimi britanskimi prijatelji. Skupaj obstanemo."

Pretresenost ob napadu in sožalje sta Britancem izrekla tudi avstrijski kancler Christian Kern in zunanji minister Sebastian Kurz.

Napad se je zgodil po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v ponedeljek pozno zvečer v Manchestru. Po zadnjih podatkih je terjal 22 žrtev, samomorilski napadalec pa naj bi umrl ob sprožitvi eksplozivne naprave. To je bil najhujši tovrsten napad v Veliki Britaniji po napadu na londonsko podzemno železnico leta 2005, v katerem je umrlo 56 ljudi.