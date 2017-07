Preživel ognjeni pekel v Grenfellu, a še vedno plačuje najemnino za pogorelo stanovanje

Vsaj enemu od stanovalcev londonske stolpnice Grenfell, ki jo je pred kratkim uničil hud požar, v katerem je umrlo najmanj 80 ljudi, še vedno zaračunavajo najemnino za stanovanje, poroča Telegraph.

Najemnik je na banki preveril stanje na svojem računu in presenečen ugotovil, da so mu odtegnili znesek za najemnino. Ni znano, ali gre za osamljen dogodek ali pa je takih stanovalcev še več.

Yvette Williams iz civilne iniciative za pravico žrtev Grenfella je dejala, da se od požara, ki je uničil domove številnih družin, stvari za preživele še vedno niso izboljšale. "Včeraj me je poklical najemnik in dejal, da še vedno plačuje najemnino za stanovanje v pogoreli stolpnici."

Williamsova je dodala, da je skupnost prevzela pobudo in pomagala tistim, ki so v požaru izgubili svoje imetje in najdražje, ne pa predstavniki oblasti, ki bo to morali storiti.

Požar je stolpnico popolnoma uničil. (Foto: AP)

Mestni okraj je sicer ponudil zatočišče preživelim v bližnjih šolah ter organiziral varstvo za otroke, je povedala Catherine Faulks: "Nočem reči, da gre za majhno stvar. Gre za pomembno stvar, mestni okraj je ponudil zavetje približno 400 ljudem. Tudi napako z najemnino bomo uredili."

Faulksova je medije okrivila za negativno podobo, ki so jo nemudoma po požaru ustvarili v javnosti o mestnem okraju. "Medijski napadi so bili pravi izziv za okraj, da je kljub temu še naprej opravljal svoje delo," je povedala.

Zaradi slabega odzivanja v dneh po katastrofi sta sicer iz sveta okrajev Kensington in Chelsea že izstopila Nicholas Paget-Brown in njegov namestnik.