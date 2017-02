Preživela letalsko tragedijo, ki je vzela 71 življenj, zdaj živi v bedi in prosi za pomoč

Ximena Suarez je bila ena izmed šestih srečnežev, ki so preživeli novembrsko letalsko tragedijo v Kolumbiji, kjer je strmoglavilo letalo, na katerem so bili večinoma nogometaši brazilskega nogometnega kluba Chapecoense.

A življenje 28-letnice, ki je kot stevardesa delala za letalsko družbo Lamia, lastnico nesrečnega letala, se je po strmoglavljenju korenito spremenilo. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela ob strmoglavljenju, mati šest in dve leti starih otrok, ne more delati, potrebuje terapije - tako za telesne kot psihološke posledice, propadla letalska družba pa ji dolguje denar.

Njena stiska je tako huda, da na platformi za financiranje zdaj zbira sredstva, da bi plačala račune in kupila hrano. Akcija je odprta že nekaj tednov, za zdaj pa je zbrala za nekaj manj kot 3.000 dolarjev donacij, kar pa je pri vseh računih zdravnikov le kaplja v morje.

Letalska družba Lamia, ki naj bi bila tudi odgovorna za tragedijo, saj je bila ta posledica človeške napake, k katastrofi pa naj bi bilo prispevalo več dejstev - od izbire neprimernega letala za tako dolgo pot, do izogibanja dodatnemu polnjenju goriva, kar naj bi bil varčevalni ukrep družbe, po drugi verziji pa so postanek izpustili zaradi zamude - ji dolguje zajeten kupček denarja. A ker je bila že prej v finančnih težavah, zdaj pa je v bankrotu, zaostalih plač in odškodninskih izplačil najbrž ne bo nikoli videla.

Na Suarezovo so se sicer hitro po objavi prošnje spravili tudi kritiki, med njimi nekaj takšnih, ki so ji sporočili, naj si najde delo. A kot pravi, to zaenkrat ni mogoče. Zaradi poškodb hrbtenice komaj sedi, zaradi poškodbe noge težko hodi, prav tako lahko eno roko uporablja le v omejenem obsegu.

Suarezova zdaj računa na pomoč rojakov in drugih dobrih ljudi iz vseh koncev sveta, zato je poziv tudi objavila v angleščini, vendar ob trenutnem trendu zbiranja donacij ni pričakovati, da bo zbrala večji znesek.