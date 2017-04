Preživite letošnje prvomajske počitnice v Nemčiji

S kolesom po južni Bavarski

Pogled na goro Watzmann © Bodensee-Königssee Radweg

Bavarska tradicionalna malica © Bodensee-Königssee Radweg

418-km dolga kolesarska pot Bodensko jezero-Königssee je enkratna izbira za vse, ki si kraljevo alpsko pokrajino Bavarske in njene svetovno znane kulturne spomenike želite ogledati na aktiven način. Skupno boste vzdolž obrobja Alp prekolesarili kar 3.917 m višinske razlike, razgibana pokrajina pa bo poskrbela za nepozabne panorame. Kolesarska pot vas bo vodila mimo očarljivih mestec, tradicionalnih letovišč ter priznanih zdravilišč, kulturne znamenitosti južne Bavarske (npr. gradovi Ludvika II., Neuschwanstein, dvorec Herrenchiemsee, cerkev Wieskirche) pa vam bodo postrežene praktično na pladnju.

Na wellness oddih v Frankfurt

Skyline ©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann

Evropska centralna banka ©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann

Frankfurt z okolico je idealno izhodišče za najrazličnejša razvajanja telesa in duha. Regija že nekaj let velja za pomembno zdraviliško destinacijo, kjer vidiki kot so wellness, fitnes in regeneracija veljajo za ključne gradnike celostnega počitniškega doživetja. Skupno ima regija Frankfurt Rhein-Main kar 11 zdravilišč, narava, ki jih obdaja pa nudi odlične možnosti za pohodništvo, sprehode ali kolesarjenje. Prav tako si tudi v samem središču nemške finančne prestolnice lahko v številnih spa oazah privoščite razvajanja in tretmaje na najvišjem nivoju, vaš krvni obtok pa lahko v Frankfurtu pospešite tudi v najvišje ležečem fitnesu v Evropi.

Med romantične vinograde vzdolž reke Ren

Gondola Niederwald Denkmal ©Rüdesheim Tourist AG, Foto: Moritz Kertzscher

Niederwald tempelj ©Rüdesheim Tourist AG, Foto: Marlis Steinmetz

Rüdesheim in Assmannshausen sodita med najlepše destinacije doline reke Ren, mesteci pa sta znani predvsem po svoji bogati vinarski tradiciji. Najlepše kotičke obeh lahko odkrijete na t.i. Romantični turi, ki vas bo iz Rüdesheima z gondolo popeljala do razgledne točke in spomenika Niederwalddenkmal, od koder se vam bodo ponudili čudoviti razgledi na okoliške vinograde ter dolino najdaljše in najpomembnejše evropske reke. Sledil bo sprehod skozi krajinski park, nato pa spust s sedežnico do očarljivega Assmannshausna. Vaš izlet lahko popestrite še z vožnjo z ladjico, kolesarsko turo ali pa ogledom proizvodnje znamenitega nemškega konjaka Asbach.

Na potep po otoku Mainau

Pogled iz zraka ©Mainau GmbH, Foto: A. Mende

Otok cvetja Mainau velja za eno izmed najbolj priljubljenih izletniških točk na Bodenskem jezeru, s svojimi cvetličnimi vrtovi in neokrnjeno naravo pa navdušuje v vseh letnih časih. Na otoku je zasajenih 500 različnih dreves, prek 200 različnih vrst rododendronov in azalej ter preko 1500 različnih vrst vrtnic . Palme in citrusi poleti pričarajo pravo mediteransko atmosfero, za eksotično vzdušje pa skrbita še hiša metuljev in palm. Na otoku se nahajata tudi dva arhitekturna bisera iz baročnega obdobja – grad Deutschordensschloss ter grajska cerkev Sv. Marije.

Otok cvetja Mainau:

1500 različnih vrst vrtnic:

Aktivno v Porurju

Tiger & Turtle v Duisburgu © Ruhr Tourismus, Foto: Achim Meurer

Ponudba najrazličnejših doživetij in športnih aktivnosti v nemškem Porurju, nekoč pomembnem središču težke industrije, je resnično raznolika. Na voljo so jalovišča za gorsko kolesarjenje, jezera za supanje, visoki plavži za plezanje, plinohrami za potapljanje, vetrovniki in še bi lahko naštevali. Pomembni industrijski spomeniki in druge priljubljene turistične znamenitosti so v regiji med seboj odlično povezane z več kot 700-km prog, večkrat nagrajena kolesarska pot RuhrtalRadweg pa je vsekakor ena izmed najbolj priljubljenih v regiji (in Nemčiji na sploh).

Nagradna igra Nemške turistične organizacije

Tradicionalna bavarska malica ©Chalky Whyte

Best Western Hotel München Airport ©Chalky Whyte

Odgovorite na spodnje vprašanje in osvojite 2 nočitvi z zajtrkom za dve osebi v Best Western Hotelu München-Airport v Erdingu ter 2 vstopnici za ogled znamenite bavarske pivovarne ERDINGER Weissbräu, s pokušino Erdinger pšeničnih piv ob tradicionalnih bavarskih klobasicah.

Best Western Hotelu München-Airport

Best Western Hotel München-Airport se nahaja na mirni lokaciji le dobre pol ure vožnje od znamenite bavarske prestolnice, na jugozahodu Erdinga, v mestecu, kjer se nahaja svetovno znana pivovarna pšeničnega piva ERDINGER Weissbräu. Hotel ima na voljo 181 sob (od poslovnih, standardnih in družinskih), gostje se lahko okrepčajo v prijetni restavraciji »Red Baron«, ki navdušuje s prav posebno »show« kuhinjo, na prigrizke in osvežilne koktajle pa vabi hotelski bar »Cockpit«. V fitnesu si na najsodobnejših fitnes napravah lahko pospešite srčni utrip, za tem pa se sprostite ob obisku prijetne infrardeče savne.

Best Western Hotel München-Airportl

Najbolj priljubljeno pšenično pivo na svetu!

ERDINGER Weissbräu je tradicionalna pivovarna v zasebni lasti, locirana v samem osrčju Bavarske. Več kot 125 let je ERDINGER Weissbier sinonim za pristen in brezkompromisen užitek. Edinstven in izjemen okus posebnega piva ceni vse več poznavalcev po vsem svetu. Preden se odpravi na pot do več kot devetdeset različnih narodov, se vsaka steklenica še vedno napolni v pivovarni v mestu Erding v skladu z najstrožjimi standardi kakovosti.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Nagradno vprašanje:

Koliko razvejanih in označenih pohodniških poti v naravi premore počitniška dežela Nemčija?

2.000 km

3. 000 km

4. 000 km

Namig : odgovor lahko izbrskate na spletu, pri iskanju pa se oprite na ključne besede »Aktivni oddih v počitniški deželi Nemčiji«.

Pravilen odgovor pošljite do vključno 21. aprila 2017 na predstavništvo Nemške turistične organizacije po e-pošti na naslov: maja.horvat@germany.travel. Dobitnik nagrade bo obveščen po e-pošti. Držimo pesti in vam ob enem želimo vesele velikonočne praznike!

Namig: http://www.germany.travel/sl/ms/soe-aktiv/south-east-europe.html

Naročnik oglasa je Slovensko-nemška gospodarska zbornica.