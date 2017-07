Pri 12-letnici, ki je preživela požar v londonski stolpnici, potrdili zastrupitev s cianidom

Britanski zdravniki so najmanj pri eni preživeli osebi v požaru v londonski stolpnici Grenfell diagnosticirali zastrupitev s cianidom, poroča BBC.

Gre za 12-letno Luano Gomes, ki so jo zdravili zaradi vdihavanja zelo strupenega plina, ki naj bi nastajal pri gorenju izolacije ali plastike v požaru 14. junija.

Zaradi nevarnosti zastrupitve s cianidom so prav tako zdravili dekličino sestro in mater Andreio Gomes. Mati, ki je bila v času požara sedem mesecev noseča, je otroka izgubila.

V požaru v londonski stolpnici Grenfell je umrlo najmanj 80 ljudi. (Foto: AP)

Mediji so pred tem že poročali, da so tri preživele v požaru v 24-nadstropni stolpnici, ki je zahteval najmanj 80 življenj, zdravili s protistrupom za cianid, tokrat pa so prvič potrdili zastrupitev s to snovjo.

Andreio Gomes in njeni hčerki so v bolnišnici dali v umetno komo. Gomesova je bila brez zavesti štiri dni, Luana šest dni, njena sestra Megan pa teden dni.

V bolnišnični odpustnici Gomesove je med drugim tudi jasno navedeno, da so deklico zdravili zaradi zastrupitve in vdihavanja dima. Vse tri Gomesove so sicer zdravili s protistrupom, a le pri 12-letni Luani je bila zastrupitev tudi uradno potrjena.

Cianid lahko ob visoki koncentraciji povzroči smrt

Simptomi zastrupitve s cianidom so glavobol, omotica, zmedenost, bruhanje in krči, ob visoki koncentraciji pa lahko povzroči smrt.

"Posledice so zelo hitre. Lahko umreš v nekaj sekundah, odvisno od ravni izpostavljenosti," je dejal klinični toksikolog Johann Grundlingh. "Ko normalno dihaš kisik, celice proizvajajo energijo. Cianid pa blokira sposobnost proizvodnje energije iz kisika," je pojasnil.

Zastrupitev s cianidom naj bi bila po poročanju BBC-ja sicer pri hišnih požarih dokaj pogosta, saj se za izolacijo navadno uporabljajo plastični materiali, iz katerih se, kadar zagorijo, sprošča cianid.