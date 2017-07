Pri odkritju nove populacije matičnih celic sodelovala tudi slovenska raziskovalka

Ekipa raziskovalcev z univerze v Aberdeenu je po petih letih intenzivnega dela uspešno odkrila novo populacijo matičnih celic s sposobnostjo obnavljanja hrustanca in tvorbo novega kolenskega sklepa. Nad rezultati svojega dela so navdušeni.

Celice s sposobnostjo regeneracije hrustanca

Čeprav je že dolgo znano, da se matične celice pri odraslih nahajajo v sinovijski ovojnici, tanki vezivni membrani, ki obdaja naše sklepe, je skupina iz Aberdeena identificirala novo populacijo matičnih celic s sposobnostjo regeneracije hrustanca in celo tvorbe kolenskega sklepa na novo. Identificirali so tudi ključni protein Yap, odgovoren za regulacijo teh celic. Zdi se, kot da imajo te nove celice neke vrste spomin na čas zgodnjega razvoja, ko so formirale kolenski sklep, saj so tudi v odrasli dobi sposobne tvoriti ta sklep na novo.

Naslednji znanstveni izziv tako predstavlja ugotavljanje, kako matične celice v kolenskem sklepu spodbuditi k regenerativnemu delovanju ter ga čim dlje in bolje ohraniti, je pojasnila Janja Zupan, ki po vrnitvi s Škotske sedaj deluje kot asistentka na katedri za klinično biokemijo Fakultete za farmacijo v Ljubljani.

Znanstveniki so odkrili matične celice s sposobnostjo regeneracije kolenskega hrustanca.

Dobra novica za tiste, ki trpijo zaradi obrabe kolen

"Rezultati so zelo obetavni. Matične celice se že uporabljajo pri zdravljenju bolezni in poškodb kolenskih sklepov, tudi v Sloveniji. Identifikacija nove populacije matičnih celic z dokazano boljšo sposobnostjo regeneracije hrustanca v primerjavi z že znanimi populacijami matičnih celic pa bo vsekakor prispevala k napredku zdravljenja okvar kolenskih sklepov v bodočnosti," je v sporočilu fakultete za farmacijo razložila raziskovalka Zupanova.

Če znanstvenikom to uspe, bodo imeli ljudje, ki trpijo zaradi obrabe kolenskih sklepov ali strokovno, osteoartroze, morda celo dobro možnost, da svojo bolezen pozdravijo. Obraba sklepov je namreč napredujoča bolezen, ki se jo s trenutnimi možnostmi zdravljenja lahko upočasni, ne pa tudi ozdravi. S časom vodi v okorelost in izgubo gibljivosti sklepa, osebi s to boleznijo slabša kakovost življenja, ji prinaša trpljenje zaradi bolečin ter zmanjšane funkcionalne sposobnosti in sposobnosti za delo.

Bolezen je običajno odkrita prepozno, ko je hrustanec že hudo izrabljen, sklep pa tako prizadet, da se ga lahko samo še zamenja z umetnim.

O dognanju so pred kratkim poročali v eni od najuglednejših znanstvenih revij Nature Communications.