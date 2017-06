VIDEO: Pri Šibeniku z gliserjem pijan zletel z morja na obalo in trčil v avtomobil

V turističnem naselju Jadrija pri Šibeniku se je zgodil nevsakdanji incident. Hrvaški državljan je izgubil oblast nad gliserjem in z njim zapeljal na obalo ter trčil v parkirani avtomobil.

Okrog 18.15 je voznik gliserja z morja zapeljal približno 10 metrov na kopno. Hrvaški državljan je vozil vinjen, policisti so mu izmerili 1,16 promila alkohola v krvi. Potem ko je z morja zapeljal na obalo, je trčil v parkirani avtomobil, a v nesreči sta bila poškodovani le obe vozili, kar je pravi čudež, saj je gliser "letel" nad plažo, kjer je bilo v tistem trenutku veliko kopalcev.

"Bili smo na obali, povsod je bilo polno otrok, kopalcev, ljudje so bili v morju in naenkrat sem zaslišal kričanje. Nismo mogli verjeti svojim očem. Čoln se je s svetlobno hitrostjo približeval obali, vsi so se razbežali, sreča, da tam ni bilo nikogar," je za zadarski spletni portal povedal Dražen Pavlović. "Moja družina se je kopala le tri, štiri metre od tam, kjer je čoln zletel na obalo. Na njem je bil le en človek. Strašno je bilo."

S šibeniško-kninske policijske uprave so sporočili, da je voznik gliserja trenutno v policijskem pridržanju, preiskava dogodka še poteka.

Dnevnik.hr poroča, da to ni prvi letošnji incident z gliserjem, gre že za tretjega v tem mesecu. Pred desetimi dnevi je v trčenju gliserjev pri Makarski umrl nemški turist. Pri Crikvenici pa so bile v trčenju gliserja in turistične ladjice ranjene tri osebe.