Pri sosedih oktobra predčasne parlamentarne volitve

Avstrijski parlament (Foto: AP)

Vodje poslanskih skupin v avstrijskem parlamentu so danes dosegli dogovor o predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo 15. oktobra, je po pogovorih sporočil vodja poslanske skupine stranke NEOS Matthias Strolz.

Avstrijska vladajoča koalicija med socialdemokrati in ljudsko stranko, znotraj katere so že dlje časa vladala velika razhajanja, je razpadla pred nekaj dnevi po odstopu podpredsednika vlade Reinholda Mitterlehnerja. Glavna vzroka za razpad naj bi bila obojestransko nezaupanje in blokada pri uresničevanju zadanih reform. Koalicija je bila na oblasti od leta 2013.

Redne parlamentarne volitve v Avstriji so bile predvidene za jesen prihodnje leto. Na oktobrskih predčasnih volitvah bodo v skladu z javnomnenjskimi raziskavami največji tekmeci za kanclerski položaj socialdemokratski kancler Christian Kern, novi vodja ljudske stranke in zunanji minister Sebastian Kurz ter prvak avstrijskih svobodnjakov Heinz-Christian Strache.