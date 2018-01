Pri umoru kanadskega milijarderskega para naj bi sodelovalo več ljudi

Barry in Honey Sherman sta bila ena najbogatejših Kanadčanov. (Foto: AP)

Smrt kanadskega milijarderja Barryja Shermana in njegove soproge Honey policija v Torontu obravnava kot dvojni umor, so sporočili. Trupli 75-letnika in 70-letnice so našli 15. decembra na njunem domu v Torontu.

Po šestih tednih intenzivne preiskave je policija sporočila, da so prepričani, da je bil umor zakoncev načrtovan. Preiskovalci sicer niso našli nobenih znakov, ki bi kazali na to, da so v hišo vlomili.

Zakonca so živa nazadnje videli 13. decembra zvečer. Dva dni kasneje so par našli oblečena ob notranjem bazenu, v polsedečem položaju, oba pa sta imela okoli vratu zvezan usnjen pas, je dejala policijska detektivka Susan Gomes. Pasova sta bila na drugem koncu pritrjena ob pomožno držalo ob bazenu, so povedali viri. Policija, ki je glede informacij zelo skopa, je že pred časom potrdila, da je bil vzrok smrti zadušitev zaradi davljenja z materialom.

Njuni trupli je našel nepremičninski agent, ki je želel luksuzno prebivališče pripraviti za oglede, saj sta svojo hišo prodajala. (Foto: AP)

"Ne bom podala nobenih informacij o osumljencih. Ne bom govorila o motivih, " je dejala Gomesova. Potrdila je le, da so v preiskavi, ki še poteka, zaslišali veliko število ljudi.

Zasebni detektivi, ki prav tako preiskujejo primer, so prepričani, da je bilo na delu več morilcev, je poročal CBC Toronto.

Zakonca so pokopali 21. decembra, pogreba se je udeležilo veliko število eminentnih ljudi iz Kanade, med drugim tudi premier Justin Trudeau.

Barry Sherman je ustanovitelj in prvi mož farmacevtskega giganta Apotex, ki prodaja generična zdravila po vsem svetu. Bil je en najbogatejših ljudi v Kanadi in velik filantropist.