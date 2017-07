Prihaja najbolj sveže na sceni – Laško Nepasterizirano!

Legende so vedno sveže na sceni in tokrat vam predstavljamo novo legendo ter največjo inovacijo leta - Laško Nepasterizirano. Z inovacijo Laško na sceno postavlja izjemno pitno svetlo pivo v novi ikonični steklenici z retro pridihom, ki nosi sproščen značaj, zgrajen s polnostjo okusa, prijetno svežo hmeljno aromo in avtentično grenčico legendarnega slovenskega piva.