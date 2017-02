Prihranite pri plačilu položnic

Hitro in varno lahko položnice* kar na poti plačate na bencinskih servisih OMV z Multi točko, označeno z znakom Abatočka. V sodelovanju z Abanko* vam OMV zagotavlja nizko provizijo – le 0,65 EUR na položnico. Če na primer vsak mesec plačate okrog 6 položnic, lahko to pomeni prihranek tudi do 2 EUR v primerjavi s plačilom v kakšni drugi poslovalnici. Rešitev je nadvse priročna tudi za tiste, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov ne poslužujejo elektronskega bančništva, pa si vseeno želijo to vsakomesečno obveznost opraviti enostavno in mimogrede.

S podrobnostmi se lahko seznanite na vam najbližjem bencinskem servisu OMV z Multi točko, ki je vzpostavljena na skupno 69 bencinskih servisih OMV po vsej Sloveniji. Na Multi točki lahko poleg plačila položnic vplačate tudi športne stave, napolnite svoj prenosni telefon, kupite vstopnico za koncerte in prireditve ter opravite še marsikaj drugega. Možnosti preverite na spletni strani, kjer so opisane vse aktualne storitve.



Združite torej prijetno s koristnim. Med potjo se ustavite na bencinskem servisu OMV in poskrbite za svoje opravke!

*Položnica – univerzalni plačilni nalog (obrazec UPN). Plačilne storitve opravlja in za njihovo izvršitev jamči Abanka d.d., Ljubljana.

Naročnik oglasa je OMV Slovenija, d.o.o.