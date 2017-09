Prijeli še tri osumljence zadnjega terorističnega napada v Londonu

V kraju Newport v Walesu so včeraj pripadniki protiterorističnih enot policije aretirali 25-letnika, je sporočila londonska policija. To je še tretji osumljenec v povezavi s terorističnim napadom na londonski podzemni železnici minuli teden, v katerem je bilo ranjenih 30 ljudi.

Prav tako v Newportu so danes aretirali dva moška, stara 48 in 30 let. Trenutno je v priporu pet ljudi, preiskava pa poteka še na štirih naslovih, so še sporočili s policije.

Doslej so v povezavi s terorističnim napadom v trajektnem pristanišču v Dovru aretirali 18-letnika, ki je osumljen izdelave eksplozivne naprave, na zahodu Londonu pa 21-letnika, ki naj bi prav tako sodeloval v napadu.

Oba naj bi kot begunska otroka pred leti namestili pri eni od britanskih rejniških družin, ki je leta 2010 prejela odlikovanje kraljice Elizabete za njen prispevek k družbi. Ali je bil tudi tretji osumljenec nameščen pri tej rejniški družini, še ni znano.

Eksplozija je odjeknila, ko je bil vlak na zgornjem postajališču postaje Parsons Green na jugozahodu Londona. (Foto: AP)

Spomnimo

V jutranji prometni konici je minuli petek odjeknila eksplozija v enem od vagonov podzemne železnice, ravno ko se je ta ustavil na postaji Parsons Green na jugozahodu Londona. Eksplozija je odjeknila, ko je bil vlak na zgornjem postajališču, ki je na prostem, in ne pod zemljo.

Potniki v bližini so utrpeli opekline. Poleg tega je eksplozija povzročila paničen beg prisotnih, pri čemer je prav tako nekaj ljudi utrpelo poškodbe. Skupaj je bilo ranjenih 30 ljudi.

To je bil že četrti teroristični napad v Londonu in peti v Veliki Britaniji letos.