Princa Filipa sprejeli v bolnišnico, a naj bi šlo za previdnostni ukrep

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da so sinoči v bolnišnico odpeljali soproga britanske kraljice Elizabete II.. Kot so sporočili, gre za previdnostni ukrep in da ga obravnavajo zaradi infekcije. Vojvoda je spomladi sporočil, da se bo jeseni upokojil, že takrat pa so se pojavljala ugibanja, da je razlog v njegovem slabšem zdravstvenem stanju.