VIDEO: Prometni kaos v Španiji zaradi snega: številni noč preživeli v vozilih 

Iz Španije poročajo o obilnem sneženju, ki je povzročil prometni kaos. Številni vozniki avtomobilov so obtičali na neočiščenih cestah in bili prisiljeni noč preživeti v vozilih. Najhuje je v provincah Avila in Segovia ter na območju glavnega mesta Madrid.

"Številni avtomobili so ujeti, a kilometer za kilometer napredujemo, da bi kar najhitreje dosegli vse," je davi tvitnila vojaška enota za pomoč. Številni, ki so ostali ujeti, so se odzvali jezno.

"Včeraj od sedme ure zvečer smo obtičali na avtocesti AP-6. Od takratni nismo videli nobenega snežnega pluga ali kakega reševalnega vozila," je za špansko televizijo dejala ena od novinark.

Po poročanju tujih medijev je bilo na avtocesti AP-6 proti Segovii ujetih od 3500 do 4000 avtomobilov.

Na južni polobli huda vročina

Če se poleg delov Evrope s snegom in mrazom ukvarjajo tudi v ZDA, se v Avstraliji ''kuhajo''.

V Sydneyju na jugu Avstralije so danes namerili 47,3 stopinje Celzija, kar je najtoplejši dan v največjem avstralskem mestu po letu 1939, ko so izmerili 47,8 stopinje Celzija. Pristojne oblasti so zaradi nevarnosti požarov v mestu v celoti prepovedale uporabo ognja na prostem.

Zaradi izjemno visokih temperatur so tudi omejene športne prireditve. Na turnirju kriketa so na igrišču prav tako izmerili rekordno temperaturo na kakšni od kriket tekem v Avstraliji. Toplotne kamere so na sredini igrišča izmerile 57,6 stopinje Celzija.

Prav tako so zaradi temperatur, ki so presegle 40 stopinj Celzija, prekinili mednarodni teniški turnir v mestu, ki je predhodnik avstralskega odprtega prvenstva.

Preteklo poletje so imeli v Avstraliji več kot 200 vremenskih rekordov.