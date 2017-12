Protest v Bruslju: 'Evropa: Zbudi se! Dvignimo se za demokracijo'

V belgijski prestolnici se je danes na shodu v podporo odstavljenemu katalonskemu voditelju Carlesu Puigdemontu po ocenah policije zbralo kakih 45.000 ljudi. To je še enkrat toliko, kot so načrtovali organizatorji, ki so med drugim napovedovali prihod več kot 250 avtobusov iz vse Katalonije.

Protest poteka pod sloganom "Evropa: Zbudi se! Dvignimo se za demokracijo". Protestniki pozivajo EU k podpori katalonskim prizadevanjem za neodvisnost. Organizatorki shoda sta dve civilnodružbeni organizaciji, ki se zavzemata za neodvisnost te španske pokrajine, Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural.

Protest poteka pod sloganom Evropa: Zbudi se! Dvignimo se za demokracijo. (Foto: AP)

"Ne moremo zapustiti našega predsednika, ki je tu v izgnanstvu," je dejal Antoni Llenas, ki se je udeležil shoda. "Tu smo, da nadaljujemo boj za našo neodvisnost in zahtevamo svobodo za naše politične zapornike," je dodal 59-letnik s katalonsko zastavo prek ramen.

Protest zaenkrat poteka mirno.

V Belgiji so ob Puigdemontu še štirje ministri katalonske regionalne vlade, ki jih je španska vlada v Madridu sicer odstavila, a sami pravijo, da so vlada neodvisne Katalonije v izgnanstvu. Puigdemont je v sredo tudi sporočil, da za zdaj ostajajo v Belgiji, čeprav je Španija v torek preklicala evropski priporni nalog za njih. V veljavi sicer ostaja španski nalog za njihovo aretacijo.

V Bruslju se je v podporo Kataloniji zbralo okrog 45.000 ljudi. (Foto: AP)

Nekdanji katalonski predsednik se je skupaj s štirimi katalonskimi politiki v belgijsko prestolnico Bruselj zatekel po potrditvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu. Španija je nato proti njim vložila obtožnice in zanje izdala evropske priporne naloge.

Puigdemontov odvetnik je že v soboto zatrdil, da bo Puigdemont v Belgiji zagotovo ostal vsaj do katalonskih volitev 21. decembra, verjetno pa vse do sredine januarja.