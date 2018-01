VIDEO: 'Lačni so hrane in svobode'

Iz Teherana poročajo o novih protestih, ki se v državi tako nadaljujejo že peti dan zapored. Ponoči je življenje izgubilo deset ljudi, skupno število smrtnih žrtev pa znaša že 12.

Protesti so se minuli četrtek v znak nezadovoljstva z ekonomskimi pogoji začeli v mestu Mašhad, kmalu pa so se uperili proti vladi v celoti in se razširili na številna mesta.

Tiskovna agencija Fars danes poroča o novih protestih v Teheranu, družbene omrežja pa pišejo o majhnih skupinah, ki prepevajo protirežimske slogane. Na ulicah naj bi bila poleg tega močno okrepljena prisotnost policije.

Preverjanje govoric in video posnetkov je sicer po pisanju francoske tiskovne agencije AFP težavno zaradi omejitev potovanj in občasnih blokad interneta ter priljubljenih družbenih omrežij, kot sta Telegram in Instagram.

Samo v protestih, ki so se začeli v nedeljo zvečer, je umrlo deset ljudi. Šest ljudi je bilo ubitih v streljanju v manjšem mestu Tujserkan na zahodu države. Dve osebi sta bili ubiti še v mestu Izeh, o dveh smrtnih žrtvah pa poročajo tudi iz mesta Dorud.

Doslej naj bi bilo aretiranih do 400 ljudi.

Iranski predsednik Hasan Rohani je v današnjem odzivu napovedal ukrepanje proti kršiteljem zakona. Obenem pa je po izrednem varnostnem zasedanju poudaril tudi, da ne gre zgolj za ekonomske stiske ljudi. "Zahtevajo tudi več svoboščin," je dejal in dodal, da vlada "nima vsega pod nadzorom". Na proteste bi bilo treba gledati kot na priložnost in ne grožnjo, je še dodal po poročanju BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je že v nedeljo izražal podporo za protestnike, je danes še nadaljeval svojo besedno vojno z iranskimi voditelji. Kot je med drugim zapisal so bili Iranci "zatirani mnogo let". "Lačni so hrane in svobode," je dejal in dodal, da je "čas za spremembe".