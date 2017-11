Proti prebežniku izstrelili kar 40 nabojev. Zdaj dobro okreva, parazite so mu iz telesa odstranili 

Severnokorejski vojaki so proti pobeglemu vojaku, čigar posnetek bega je objavili ZN, ki deluje v Južni Koreji, izstrelili kar 40-krat. Streljali so tako iz pištol kot pušk AK-47. S tem so kršili sporazum, po katerem so državi končali vojno. Vojaka, ki je pobegnil 13. novembra, so zadeli petkrat. Potem ko so ga južnokorejski varnostni organi odvlekli na varno, so ga v bolnišnici operirali. Vojak je stal 24 let.

Beg vojaka so posnele tudi kamere. (Foto: AP)

In pri tem v njegovem telesu našli parazitske gliste in kronično vnetje jeter. Prebežnik s priimkom Oh je imel v telesu gliste dolge tudi 27 centimetrov. Imel je več vrst parazitov, med njimi tudi takega, ki je sicer značilen za pse. Parazite so zdaj iz njegovega telesa odstranili.

Kirurg Lee Cook-jong je zdaj razkril, da je imel vojak tudi hepatitis B. David Heymann iz londonske šole za higieno in tropsko medicino je za CNN komentiral, da to morda nakazuje na dejstvo, da v državi ne sledijo natančno postopkom sterilizacije v bolnišnicah in podobno. Virus hepatitisa B se sicer prenaša ob stiku z okuženo krvjo ali telesnimi tekočinami, ki vsebujejo kri. Možni načini prenosa okužbe so med drugimi nezaščiten spolni odnos, transfuzija krvi, uporaba okuženih igel, prenos iz matere na otroka med porodom.

CNN nadaljuje, da ni to prvi primer, ko so pri prebežnikih iz Severne Koreje odkrili parazite in hepatitis B. Parazite ljudje dobijo zaradi hranjenja z neoprano in nekuhano hrano, ki je bila gnojena s človeškimi ali živalskimi iztrebki. Širijo so tudi zaradi neustrezne higiene. Odstraniti jih je mogoče z zdravili. Paraziti so bolj pogosti v revnejših državah, a niso nič nenavadnega tudi v razvitih državah.

Največja težava je, ko se s paraziti okužijo že tako ne najbolj zdravi ljudje. ''Za tiste, ki imajo hrano in so bogati, okužba s paraziti ni nič nevarnega. A za podhranjene ljudi je to bolj kritično, saj paraziti pobirajo pomembna hranila,'' je dejal Choi Min-ho s seulske fakultete za medicino. Severna Koreja se je že večkrat spopadala s pomanjkanjem hrane in lakoto. Huda suša med leti 1995 in 1999 je pobila okoli milijon ljudi.