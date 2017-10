Prva Paddockova žrtev Ellen razkrila podrobnosti grozljivega večera: Počasi poskušam preboleti

Varnostnik, ki se je pred strelskim pokolom Stephena Paddocka v Las Vegasu približal njegovi hotelski suiti, je po poročanju CNN spregovoril za televizijsko oddajo, ki jo vodi priljubljena Ellen DeGeneres.

Jesusa Camposa je strelec ranil 1. oktobra, le nekaj minut preden je začel sejati smrt med obiskovalci glasbenega festivala Route 91 Harvest. Paddock je v najhujšem strelskem napadu v zgodovini ZDA ubil 58 ljudi, jih skoraj 500 ranil ter na koncu sodil še sebi.

Dobra dva tedna po napadu je Campos povedal, da se njegovo zdravje izboljšuje. "Vsak dan se počutim bolje, počasi, a zanesljivo. Okrevam tako fizično kot tudi psihično," je povedal voditeljici oddaje.

Varnostnik je v stavbi hotela Mandalay Bay Resort Casino nadzoroval posamezna nadstropja, ko so ga poslali v 32. Uporabil je stopnice, a so ga nato ustavila zabarikadirana vrata, nakar je bil prisiljen nadaljevati pot z dvigalom.

"Nenavadno se mi je zdelo, da so bila vrata zaščitena z jeklenim nosilcem," je povedal Campos in dodal, da je poklical upravo, nato pa zaslišal sumljive zvoke. Mislil je, da se naokrog le sprehajajo obiskovalci.

"Hodil sem po hodniku in zaslišal strele," je Campos opisoval strašno noč. "Najprej sem poiskal kritje, nato pa začutil pekočo bolečino. Šel sem v dvigalo in opazil, da krvavim iz noge. Takoj sem sporočil naprej, da slišim streljanje."

Paddock je varnostnika skozi vrata ustrelil v desno stegno. Med skrivanjem na hodniku je Campos na nevarnost opozoril dva mimoidoča, hotelskega uslužbenca in žensko, ki je pokukala iz sobe.

Jesus Campos, Stephen Schuck in Ellen DeGeneres. (Foto: AP)

Gradbeni inženir Stephen Schuck je Ellen DeGeneres povedal, da je slišal zvoke, ki so ga spominjali na pnevmatično kladivo, a nato pomislil, da je za delo ura prepozna. Nato je zaslišal Camposa, ki mu je kričal: "Skrij se! Skrij se!" Če ga varnostnik ne bi opozoril, bi zagotovo postal strelčeva žrtev.

Campos se je v televizijskem nastopu zahvalil reševalcem, gasilcem in vsem, ki so prvi prispeli na kraj dogodka ter nesebično pomagali ranjenim.

DeGeneresova je Schucku podarila vstopnice za ogled tekme njegove najljubše ekipe Indianapolis Colts, Campos pa je prejel sezonske vstopnice za tekme Aokland Raiders.

"Z vsakim dnem poskušam preboleti," je povedal Schuck.

Campos bi se moral na televiziji pojaviti že pred časom, a so intervjuje tik pred zdajci odpovedali. "Jesus Campos je želel svojo zgodbo povedati takrat, ko je sam začutil, da je pravi čas. Prosil je, naj to spoštujemo. Ne bi mogli biti bolj ponosni nanj," so sporočili iz podjetja MGM.

Varnostnika so takoj po napadu razglasili za pravega junaka, ki je strelca zamotil in ga vsaj za nekaj časa "prisilil", da je prenehal streljati v množico na koncertu. A prejšnji teden so preiskovalci ugotovili, da je bil Campos ustreljen pravzaprav že šest minut pred začetkom napada.

Preiskovalci, ki so jih najeli lastniki hotelskega kompleksa, so razkrili, da se Camposov opis dogajanja ujema z njihovim časovnim okvirjem - Paddock je v resnici začel na obiskovalce glasbenega festivala streljati takrat, ko je tudi Campos zaslišal strele. Zadnje policijsko poročilo je ta podatek potrdilo.