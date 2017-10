Prvi korak do uvedbe območja ultra nizkih emisij: dodatnih 11 evrov za vožnjo po središču Londona

Novo dajatev v višini 10 funtov (11 evrov) bodo morali plačevali lastniki motornih vozil, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov. Večinoma gre za avtomobile na bencinski in dizelski pogon, ki so bili registrirani pred letom 2006.

Že zdaj morajo vsa vozila, ki vstopijo v središče Londona, plačevati po 11,50 funta (12,70 evra) dnevno. To dajatev so uvedli leta 2003, da bi razbremenili ceste v središču mesta. Temu strošku pa se z današnjim dnem pridružuje še dajatev za tiste, ki vozijo okolju bolj škodljiva vozila in bodo tako morali za vožnjo po središču prestolnice skupno plačati skoraj 25 evrov.

Londonski župan Sadiq Khan je poudaril, da je kot župan odločen sprejeti takojšnje ukrepe, ki bodo pripomogli k izboljšanju londonskega zraka. Prepričan je, da je treba "sramotno razsežnost" krize, ki ogroža javno zdravje, nemudoma nasloviti.

Aprila 2019 nameravajo oblasti ukrepe še zaostriti in uvesti t. i. območje ultra nizkih emisij, s čimer bo promet motornih vozil v središču Londona še bolj omejen.

Khan je novo dajatev napovedal sredi februarja, kar je bilo dva dni za tem, ko je Evropska komisija pet držav članic, med njimi Veliko Britanijo, opozorila, naj zmanjšajo onesnaženje, ki ga povzročajo avtomobilski izpusti.

Po izračunih komisije so bile "stalno visoke" ravni dušikovega dioksida leta 2013 v Evropi vzrok za 70.000 prezgodnjih smrti.