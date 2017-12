Na Malti trije obtoženi zaradi umora novinarke, gre za stare znance policije

Na Malti so v torek zvečer zaradi umora preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizie obtožili tri moške. Trojica - brata George in Alfres Degiorgio ter Vincent Muscat - se je izrekla za nedolžno, jih pa obtožnica bremeni tudi posedovanja materiala za izdelavo bombe in orožja.

Obtoženi, ki zdaj ostajajo v priporu, so bili med deseterico, ki so jo policisti aretirali v ponedeljkovih racijah. V skladu z malteško zakonodajo je treba osebo obtožiti v roku 48 ur po pridržanju ali pa jo izpustiti. Drugi osumljenci naj bi bili izpuščeni na prostost ob plačilu varščine.

Policisti so racijo izvedli v ponedeljek. (Foto: AP)

Gre za prvi preboj v preiskavi odmevnega umora novinarke. Policija naj bi osumljencem prišla na sled preko njihovih sporočil sms, potem ko so preiskovalci vzeli pod drobnogled na tisoče klicev oziroma telefonskih številk, ki so bile povezane s številko, s katere je prišel klic, ki je detoniral usodno bombo.

Obtoženi naj bi že bili stari znanci policije. Muscat je leta 2014 preživel tri strele v glavo, pred tem pa je bil med drugim obtožen sodelovanja v ponesrečenem bančnem ropu leta 2010. Tudi brata Degiorgio sta bila povezana s tem ropom, sicer pa sta bila obsojena še za več drugih kriminalnih dejanj.

Novinarka, ki je opozarjala na korupcijo in nepravilnosti premierja

Caruana Galizia je bila ubita 16. oktobra v eksploziji avtomobila, s katerim se je ravno odpeljala od doma.

V zadnjem letu je sicer 53-letnica objavljala zgodbe o domnevni korupciji premierja Josepha Muscata in njegovih tesnih zaveznikov. Ta je najprej prišla na dan z objavo milijonov t. i. panamskih dokumentov aprila lani. Caruana Galizia je med drugim razkrila, da je Muscatova soproga Michelle po sumljivih kanalih prejela milijon dolarjev od hčerke azerbajdžanskega predsednika.

Policija naj bi osumljencem prišla na sled preko sms sporočil. (Foto: AP)

A v svojem delu je razkrivala rudi umazane posle vidnih opozicijskih politikov in poslovnežev. Tik pred smrtjo je na svojem blogu objavila, da je situacija "obupna" in da so "barabe povsod" na Malti.

Umor je sprožil proteste in tudi opozorila Malti iz EU, ki je v to članico poslala posebno delegacijo, da preuči zadeve. Muscat, ki mu eni očitajo soodgovornost za umor, sam pa vztraja, da temu ni tako in da bo naredil vse, da pridejo zadevi do dna, se je v torek zahvalil policistom, pa tudi ameriškemu FBI, Europolu in finskemu preiskovalnemu uradu za pomoč malteškim preiskovalcem.