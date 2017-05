Prvi rezultat na referendumu izglasovanih ustavnih sprememb: Erdogan znova vodja stranke

(Foto: AP)

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes na izrednem kongresu vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj v Ankari znova izvoljen za vodjo stranke. Erdogan, ki je bil edini kandidat za položaj, je prejel 1414 glasov od 1470 delegatov. Na čelu stranke je nasledil premierja Binalija Yildirima.

Kot predsednik države je moral opustiti vodenje stranke

Erdogan je AKP vodil od njene ustanovitve avgusta 2001 do avgusta 2014, ko je postal prvi neposredno izvoljeni predsednik države. Med letoma 2003 in 2014 je bil tri mandate premier.

(Foto: AP)

Ustavne spremembe, izglasovane na referendumu minuli mesec, so mu omogočile, da je znova prevzel vodenje stranke. Pred spremembami je moral predsednik države prekiniti vezi s svojo politično stranko.

Erdogan je v govoru po izvolitvi dejal, da je današnji kongres nov začetek za Turčijo in njene državljane. "Prihodnjih nekaj mesecev, od boja proti terorizmu do gospodarstva, od širjenja pravic in svoboščin do investicij, na vseh področjih, to novo obdobje bo skok za Turčijo," je zatrdil.