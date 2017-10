Ena od glavnih katalonskih civilnih separatističnih skupin Assamblea Nacional Catalan (ANC), ki sicer meni, da je Španija nezakonito razpisala predčasne regionalne volitve, je kljub temu sporočila, da je to priložnost, da nova vlada dobi mandat za "ratifikacijo republike".

Dejali so tudi, da volitve, ki bodo 21. decembra, nimajo polnih demokratičnih garancij, saj jih je "vlada v Madridu razpisala nezakonito". Pozvali pa so vse organizacije, ki si prizadevajo za neodvisnost, da pripravijo "skupno strategijo" pred regionalnimi volitvami.

Ni še znano, ali bo Puigdemont v Belgiji zaprosil za azil. (Foto: AP)

Puigdemont bo spregovoril prvič od vložitve obtožnic

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki se je s petimi ministri svoje vlade zatekel v Belgijo, naj bi imel novinarsko konferenco v Residence Palast danes okoli 12.30. Uradno ure novinarske konference še niso potrdili.

Prav tako še ni znano, ali bo na novinarski konferenci tudi belgijski odvetnik, specializiran za azil Pual Bekaert, ali kak politik nacionalistične flamske stranke NN-VA.

Tiskovno središče Residence Palast je v bližini Evropske komisije in Evropskega sveta. Evropska komisija se na zadnje dogajanje v Kataloniji, povezano z umikom glavnih zagovornikov katalonske samostojnosti, še ni izrekla.

Špansko ustavno sodišče o deklaraciji neodvisnosti Katalonije

Špansko ustavno sodišče naj bi sicer danes po napovedih španskih medijev razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, ki jo je v petek sprejel katalonski parlament. Zahtevo za razveljavitev deklaracije je na ustavno sodišče naslovila vlada španskega premierja Mariana Rajoya.

Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu predsedniku in članom njegove vlade vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja naj bi jim grozilo kar do 30 let zapora.

Katalonski parlament je v ponedeljek odpovedal za danes napovedano zasedanje, medtem pa španske oblasti nadaljujejo prevzemanje nadzora v Kataloniji v skladu s 155. členom španske ustave, s katerim so regiji začasno odvzeli avtonomijo. V ponedeljek so bile razmere v pokrajini sicer napete, a mirne.