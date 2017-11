Puigdemont in odstavljeni katalonski ministri na svobodi

Policijski kombi, s katerim so k preiskovalnemu sodniku v Bruslju pripeljali Carlesa Puigdemonta in njegove nekdanje ministre. (Foto: AP)

Carles Puigdemont in še štirje ministri njegove vlade so se belgijskemu pravosodju predali v nedeljo zjutraj, preiskovalni sodnik pa se je moral nato v 24 urah odločiti, ali bodo morali na končno odločitev glede zahteve Španije po njihovi izročitvi na podlagi evropskega pripornega naloga počakati v priporu ali pa na prostosti. Preiskovalni sodnik se je nato odločil za slednjo možnost in ponoči so že odšli na prostost.

Puigdemont se je predal skupaj z ministri Antonijem Cominom, Claro Ponsati, Lluisom Puigom in Meritxell Serret na eni od policijskih postaj v Bruslju. V nedeljo popoldne so nato potekala ločena zaslišanja pri preiskovalnem sodniku.

Španija v petek proti njim izdala evropski priporni nalog za peterico zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča. V četrtek bi se namreč morali zglasiti pred sodiščem v Madridu, vendar so ostali v Belgiji.

Belgijsko pravosodno ministrstvo je v soboto sporočilo, da je v skladu z evropsko zakonodajo končno odločitev treba sprejeti v 60 dneh oz. v posebnih okoliščinah v 90 dneh. Do izročitve peterice Španiji bi tako lahko trajalo do tri mesece.