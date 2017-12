Puigdemont kljub španskemu preklicu evropskega pripornega naloga za zdaj ostaja v Belgiji

Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont je sporočil, da za zdaj ostaja v Belgiji.

Na novinarski konferenci se je oglasil dan po tem, ko je Španija preklicala evropski priporni nalog zanj in štiri njegove nekdanje ministre, ki so prav tako trenutno v Belgiji. Španski nalog za njihovo aretacijo medtem ostaja v veljavi.

Nekdanji katalonski predsednik se je skupaj s štirimi katalonskimi politiki v belgijsko prestolnico Bruselj zatekel po potrditvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu. Španija je nato proti njim vložila obtožnice in zanje izdala evropske priporne naloge.

Puigdemontov odvetnik je že v soboto zatrdil, da bo Puigdemont v Belgiji zagotovo ostal vsaj do katalonskih volitev 21. decembra, verjetno pa vse do sredine januarja.

Carles Puigdemont za zdaj ostaja v Belgiji. (Foto: AP)

Španski premier Mariano Rajoy je medtem ob današnjem dnevu španske ustave poudaril, da ne namerava spreminjati ustave, da bi ugodil zagovornikom neodvisnosti. "Ustavo bi lahko v prihodnosti reformirali, če bodo ideje jasne, ne pa samo zato da bi zadovoljili tiste, ki želijo ločitev," je povedal. Španija danes obeležuje dan ustave, ki so jo sprejeli 6. decembra 1978.

Predsednica parlamenta iz premierjeve Ljudske stranke (PP) Ana Pastor je pred tem poudarila, da je ustava najboljše in najučinkovitejše sredstvo za zagotovitev enotnosti Španije.

Španski premier Mariano Rajoy je zatrdil, da ne namerava spreminjati ustave, da bi ugodil zagovornikom neodvisnosti. (Foto: AP)

V Barceloni več tisoč ljudi na shodu za enotno Španijo

V Barceloni so danes potekale tudi demonstracije za ohranitev ustave kot zagotovila za enotnost države, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi. Politične stranke, ki se zavzemajo za enotno Španijo, so demonstracije izkoristile tudi za kampanjo pred predčasnimi regionalnimi volitvami 21. decembra. Na shodu so tako bili predstavniki PP in liberalne stranke Ciudadanos.

Rojigualda’s everywhere as pro Spain Catalan’s celebrate Constitution Day, here in #Barcelona pic.twitter.com/ralVhpUsrZ — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) December 6, 2017

Na drugi strani si katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, baskovski nacionalisti in tudi leva stranka Podemos prizadevajo za reformo ustave, ki bi španskim regijam omogočile izvedbo referendumov o neodvisnosti in tudi ločitev od Španije.