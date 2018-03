Puigdemont naj bi se odpovedal predsedniški kandidaturi

(Foto: AP)

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont bo umaknil kandidaturo za ponovno vodenje katalonske vlade, da bi tako omogočil kandidaturo kolega Jordija Sancheza, danes poroča časnik El Nacional, ki se sklicuje na vire iz Puigdemontove stranke Junts per Catalunya.

Puigdemont, ki se je zatekel v Bruselj, ko je Madrid odpravil avtonomijo Katalonije in odstavil njegovo vlado zaradi razglasitve neodvisnosti v oktobru, naj bi torej odstopil od kandidature za ponovnega predsednika Katalonije in predlagal, da ga nadomesti vplivni vodja civilnodružbenega gibanja ANC Sanchez. Ta je sicer trenutno v zaporu zaradi obtožb upora in vstaje med prizadevanji za neodvisnost Katalonije.

Potrditve navedb El Nacionala sicer še ni, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

Pred tem je katalonski parlament danes branil Puigdemonta kot legitimnega kandidata za katalonskega predsednika. To je bil prvi sklep, ki ga je parlament sprejel po decembrskih lokalnih volitvah, medtem ko se nadaljujejo pogovori o oblikovanju vlade v tej španski regiji.

V besedilu so se sicer izognili odprtemu kljubovanju španski državi in niso ratificirali deklaracije o neodvisnosti, ki jo je parlament sprejel 27. oktobra 2017, kot je želela najradikalnejša med strankami, ki podpirajo neodvisnost pokrajine, skrajno leva stranka CUP.

Omejili so se na željo, da se preneha vmešavanje španske države in ustavnega sodišča s ciljem preprečitve demokratične volje Kataloncev, ki želijo imenovati Puigdemonta. V besedilu sicer ne vztrajajo pri njegovem imenovanju za predsednika regije.

Sklep so sprejeli po tednih politične blokade v Kataloniji, potem ko je ustavno sodišče 27. januarja prepovedalo imenovanje Puigdemonta, ki se je zatekel v Bruselj pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje. Parlament je nato za 30. januar predvideno zasedanje, na katerem naj bi ga izvolili za predsednika, prestavil in od takrat tri stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, razpravljajo o nadaljnji strategiji.