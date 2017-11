Puigdemont pozval k izpustitvi priprtih ministrov, Katalonci napovedali 'teden mirnih državljanskih akcij'

(Foto: AP)

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je sinoči pozval k izpustitvi osmih odstavljenih katalonskih ministrov, za katere je sodišče odobrilo preiskovalni pripor - predvsem zato, ker se bojijo, da bodo pobegnili iz države. Nekdanji minister za odnose s podjetji Santi Vila pa lahko v zameno za 50.000 evrov varščine zapusti pripor, ker je tik pred razglasitvijo neodvisnosti Katalonije odstopil s položaja.

Puigdemont, čigar nagovor je predvajala katalonska regionalna televizija, se je oglasil iz Belgije, kamor se je zatekel s štirimi ministri. "Kot predsednik legitimne katalonske vlade zahtevam izpustitev ministrov ter podpredsednika Oriola Junquerasa," je poudaril Puigdemont.

Špansko tožilstvo je proti Puigdemontu, še 13 članom njegove vlade in šestim članom razpuščenega katalonskega parlamenta v ponedeljek vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja naj bi jim grozilo do 30 let zapora. Puigdemont se je nato skupaj z nekaterimi člani vlade zatekel v Bruselj, kjer naj sicer ne bi nameraval zaprositi za azil.

Obtoženi člani Puigdemontove vlade so se morali včeraj zglasiti na višjem sodišču v Madridu. Večina se je odzvala pozivu, omenjene peterice pa pričakovano ni bilo. Sodišče je zato odobrilo izdajo evropskega pripornega naloga. Dokler ta še ni izdan, se Puigdemont še lahko prosto giblje, po izdaji naloga pa bi lahko belgijski organi pregona Puigdemonta in ministre nemudoma pridržali ter jih nato izročili Španiji.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodna odločba, ki jo ena od držav članic EU izda in pošlje drugi državi članici z namenom, da se oseba, ki je navedena v nalogu, aretira in preda državi, ki je nalog izdala. Organom pregona omogoča aretacijo osumljencev brez dolgotrajnih postopkov tradicionalnega izročanja.

Na novico o priprtju odstavljenih ministrov so se v Kataloniji odzvali z ogorčenjem in napovedali proteste. "Nedopustno je, da zaprejo legitimno izvoljeno vlado. Zato začenjamo teden mirnih državljanskih akcij, ki se bo zaključil z velikimi demonstracijami 12. novembra," je na družbenem omrežju Twitter sporočila aktivistična katalonska organizacija Omnium Cultural. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so se pred nekaterimi mestnimi hišami v Kataloniji zborovanja v podporo priprtim začela že včeraj.