FOTO: Putin po srečanju z Asadom: 'Vojaško posredovanje v Siriji se bo kmalu končalo'

Ruski predsednik Vladimir Putin in sirski predsednik Bašar al Asad sta se v ponedeljek sestala v Sočiju. Ob tem je Putin izrazil prepričanje, da se bo vojaško posredovanje v Siriji kmalu končalo.

"Napočil je čas za politični proces," je dejal. Izrazil je zadovoljstvo, da je Asad pripravljen sodelovati s tistimi, ki so pripravljeni na izgradnjo miru, in poiskati rešitve. Ocenil je še, da že imajo velike uspehe, tako na bojišču kot političnem področju, in pohvalil sodelovanje med državama.

Podobno je dejal tudi načelnik generalštaba ruske vojske, general Valerij Gerasimov. Napovedal je, da se bodo aktivne operacije v Siriji "kmalu končale". "Aktivna faza vojaških operacij v Siriji se končuje. Kljub dejstvu, da tam ostajajo še nerazrešene težave, se ta faza logično končuje," je povedal.

Asadovim silam je z rusko pomočjo uspelo osvojiti večje dele Sirije. (Foto: AP)

Asadovim silam je z rusko pomočjo uspelo osvojiti večje dele Sirije. Številna območja v državi so že brez teroristov in civilisti, ki so bili prisiljeni zbežati, so se lahko vrnili.

A do konca nemirov je vseeno še dolga pot. "Še vedno nas čaka veliko dela, da bomo končno premagali terorizem. Toda dokler bomo složni in enotni, imamo dobre možnosti, da cilj kmalu dosežemo," je po poročanju BBC-ja optimistično povedal Putin.

"Treba je gledati naprej, zato bom vse sile usmeril v oblikovanje nove, povojne politike," pa se je po srečanju z ruskim kolegom odzval Asad.

Pred dobrim tednom se je Putin o Siriji pogovarjal tudi z Recepom Tayyipom Erdoganom, s katerim sta se po več kot štiriurnih pogovorih skupaj zavzela za iskanje politične rešitve v Siriji. "Naša skupna prizadevanja s Turčijo in Iranom v procesu v Astani dajejo konkretne rezultate. Nasilje se je zmanjšalo," je dejal.

V sredo se bodo v Sočiju sestali še predsednik Rusije, Turčije in Irana. Namen njihovega srečanja je sprožiti mirovni proces za Sirijo.