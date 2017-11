Rajoy danes v Barcelono na prvi obisk po odvzemu avtonomije

Španski premier Mariano Rajoy naj bi v Barcelono prispel ob 11. uri ter se udeležil predstavitve kandidata svoje stranke na volitvah 21. decembra. Ne načrtuje pa javnih nastopov.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah, naj bi sicer katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost regije, na predčasnih volitvah osvojile največ glasov, bi pa lahko ostale brez absolutne večine. Slavila bi koalicijska stranka ERC, medtem ko bi bila stranka predsednika Carlesa Puigdemonta četrta.

Stranke ERC odstavljenega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa, Puigdemontova PDeCAT in skrajno leva CUP bi glede na anketo, objavljeno v katalonskem časniku La Vanguardia, osvojile 46 odstotkov glasov oziroma med 66 in 69 sedežev v regionalnem parlamentu. Za absolutno večino v 135-članskem parlamentu je potrebnih 68 poslanskih mandatov.

Konservativna Ljudska stranka premierja Rajoyja, Socialistična stranka Katalonije in sredinska stranka Ciudadanos bi skupaj osvojile 44 odstotkov glasov, kar je pet odstotnih točk več kot na zadnjih volitvah leta 2015.

Preostalih deset odstotkov bi prejela stranka Catalunya en Comu, ki nasprotuje neodvisnosti, a podpira zakonit referendum o tem vprašanju. Glede na anketo konservativnega časnika La Razon pa bi stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, osvojile zgolj 65 poslanskih mandatov.

Na ulicah Barcelone pa se je včeraj zbralo okoli 750 tisoč protestnikov. Zahtevali so izpustitev odstavljenih ministrov in poslancev, ki so se zaradi razglasitve neodvisnosti znašli v priporu. Številni so nosili transparente z gesli v podporo priprtim politikom, ki so jih označili za politične zapornike. Drugi so vihteli zastave katalonskega gibanja za neodvisnost.