Rajoy ne izključuje odstavitve katalonske vlade in vzpostavitve direktnega nadzora iz Madrida

Španski premier Rajoy ne popušča glede svojih stališč do Katalonije. Morebitna neodvisnost Katalonije bo nična, je dejal in ni izključil možnosti, ki jo vladi v Madridu daje ustava, da odstavi regionalno vlado v Kataloniji, suspendira avtonomijo te pokrajine in vzpostavi direkten nadzor iz Madrida.