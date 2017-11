Rajski dokumenti razkrili nove povezave Trumpa in Putina. Slovenska vez z davčnimi oazami tudi Simič

Po Panamskih dokumentih so novinarji iz 67 držav, tudi Slovenije, zdaj razkrili še Rajske dokumente. (Foto: iStock)

13,4 milijona t.i. rajskih dokumentov kaže predvsem, kako politiki, multinacionalke, slavni in bogati izkoriščajo zapletene strukture finančnih skladov, fundacij in slamnatih podjetij, da svoj denar skrijejo pred davčnimi uradniki ali opravljajo sumljive in včasih tudi nezakonite posle.

Trumpov sekretar posloval z ruskim podjetjem, ki je povezano s Putinom

Morda eno najbolj zanimivih razkritij rajskih dokumentov je, da so v davčnih oazah poslovali tudi številni ministri, svetovalci in donatorji ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Znova so se namreč razkrile povezave z ruskim vladnim vrhom. Še posebej pomenljivo je razkritje poslovanja Wilburja Rossa, Trumpovega sekretarja za trgovino. Njegova ladijska družba je namreč zaslužila na milijone evrov na leto v poslih z ruskim podjetjem, ki je v lasti zeta Vladimirja Putina.

Rajski dokumenti razkrivajo tudi posle Wilburja Rossa (sredina) in ruskega podjetja v lasti Putinovega zeta. (Foto: AP)

Izkazalo se je tudi, da sta Twitter in Facebook iz davčnih oaz preko poslovnega partnerja Trumpovega zeta Jareda Kushnerja prejela na stotine milijonov evrov naložb, ki jih povezujejo z ruskimi državnimi finančnimi institucijami, piše britanski The Guardian.

Slovenci v davčne oaze tudi preko nekdanjega direktorja naše davčne uprave

Na Cipru domuje tudi podjetje M.E. Nominees, ki je namenjeno odpiranju družb, predvsem za slovenske stranke, poroča časnik Delo. Njihova povezava s Slovenijo je med drugim tudi Ivan Simič, nekdanji direktor davčne uprave. Ena od strank te družbe je Zlatan Kudić, katerega podjetje je pred leti davkariji dolgovalo 24 milijonov evrov.

Simič je za Delo povedal, da je M.E. Nominees v lasti njegovih kolegov. Pojasnil je tudi, da tiste, ki potrebujejo podjetje na Cipru, usmeri k svojim kolegom. Na otoku sta doma še dve družbi, v katerih je lastnik tudi Simič in ki sta lastnici dveh slovenskih podjetij, so še ugotovili novinarji Dela.

Transparency International Slovenia je po objavi rajskih dokumentov pozval k ostrejšim ukrepom proti tovrstnim praksam. "Po razkritju panamskih dokumentov je bilo slišati več obljub o reformah, a je bilo pravih premikov malo. Zahtevamo, da se politiki bolj dejavno lotijo tega perečega problema," pravi Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. Kot so dodali, je nujn večja transparentnost dejanskega lastnišva podjetij. "Razkritja kažejo na bistvene sistemske pomanjkljivosti in velik obseg globalnih ponudnikov storitev, ki koruptivnim omogočajo skrivanje nezakonito pridobljenega premoženja," so še dodali.

Na seznamu tudi Kraljica Elizabeta II.

Britanska kraljica naj bi v davčne oaze na Kajmanskih otokih in Bermudih "naložila" za dobrih 11 milijonov evrov. BBC in The Guardian sicer poročata, da v teh poslih niso odkrili nobenih nepravilnosti ali izogibanja davkov, vendar pa je to razkritje v Veliki Britaniji sprožilo polemiko o tem, ali bi sploh smela monarhinja denar investirati v davčne oaze.

Iz podjetja The Duchy of Lancaster, ki skrbi za več kot 560 milijonov evrov vrednega zasebnega premoženja britanske kraljice, so se skušali nekoliko distancirati, saj so sporočili, da niso sodelovali pri poslovnih odločitvah skladov, v katere so naložili denar. Prav tako pa so poudarili, da kraljica ni vedela za posamezne naložbe, ki so jih opravili v njenem imenu.

Izkazalo se je namreč, da je nekaj denarja iz teh skladov romalo trgovcu, ki je obtožen izkoriščanja revnih družin in ranljivih ljudi, pa tudi verigi, ki davkariji dolguje skoraj 20 milijonov evrov.

Svetovalec Trudeauja se je morda izognil plačilu davkov

Na seznamu se je znašel tudi Stephen Bronfman, ključni svetovalec kanadskega premierja Justina Trudeauja. Njegovo podjetje je prek Kajmanskih otokov sodelovalo v večmilijonskih poslih s podjetji v ZDA in Izraelu, s tem pa bi se morebiti izognili plačilu davkom v lastnih državah.

Razkritje je za kanadskega preimerja precej nerodno, saj je namreč sam glasno zagovarjal zaprtje davčnih oaz.

Kako so v javnost prišli rajski dokumenti?

Večina oziroma skoraj sedem milijonov dokumentov izvira iz podjetja Appleby in njegovih podružnic. Podjetje s sedežem na Bermudih ponuja pravne storitve za podjetja, ki želijo poslovati v davčnih oazah. Dokumenti obsegajo obdobje od leta 1950 do leta 2016.

Dokumenti izvirajo iz bolj ali manj izpostavljenih branikov finančne tajnosti, kot so Marshallovi otoki, Libanon ter karibska država St. Kitts in Nevis. Takšna razkritja dokumentov so pomembna, saj pogosto razkrivajo nepravilnosti.

Del dokumentov pa je iz Asiaciti Trusta iz Singapurja in iz 19 poslovnih registrov. Dokumente je pridobil nemški časnik Süddeutsche Zeitung, ki jih je nato posredoval več kot 380 novinarjem v 67 državah, med drugim tudi novinarjem časnika Delo, ki so del Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev. Gre za elektronska sporočila, posojilne pogodbe v milijardnih zneskih in bančni izpiski, ki se nanašajo na vsaj 25.000 podjetij, povezanih z ljudmi v 180 državah.

Na razkritje so se že odzvali v podjetju Appleby, kjer pravijo, da so "zadovoljni, saj ni dokazov o kakršnihkoli nepravilnosti". "Ne toleriramo nezakonitega delovanja," so še dodali.

Podrobnosti iz rajskih dokumentov bodo tako kot v primeru panamskih dokumentov novinarji razkrivali postopoma.