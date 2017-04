Razkrinkali teroristično celico v Berlinu, ki je bila povezana z napadalcem Amrijem

Anisa Amrija so štiri dni po napadu v Berlinu ubili policisti v Milanu. (Foto: AP)

Italijanska policija je sporočila, da je pomagala nemškim kolegom razkrinkati islamistično teroristično celico v Berlinu, ki je bila povezana z Anisom Amrijem, napadalcem, ki je na božičnem sejmu v Berlinu decembra lani zapeljal v množico in ubil 12 ljudi. Skupina naj bi iskala borce za boje v Siriji.

Gre za 11-člansko skupino, ki jo je policija aretirala do konca januarja po skoraj dveh mesecih preiskav, a javnosti podrobnosti operacije niso razkrili vse do danes.

Italijanska policija je aretirala Nkango Lutumbo iz DR Konga in Maročana Soufiana Amrija ter ju obtožila mednarodnega terorizma. Še štiri moške so aretirali v Berlinu, več drugih še preiskujejo, je v izjavi za javnost povedalo tožilstvo v Berlinu.

Lutumba in Amri sta načrtovala pot iz italijanske Ancone v Istanbul, da bi se v Iraku ali Siriji pridružila borcem Islamske države. Njun odhod je prestavila stavka v grških pristaniščih, med nepričakovanim čakanjem pa so med pregledom dokumentov ugotovili, da je Nemčija Amriju prepovedala odhod iz države. Amrija so deportirali v Nemčijo, Lutumbo pa zadržali v Italiji v centru, kjer so nastanjeni tisti, ki so jim zavrnili prošnje za azil.

Tovornjak, s katerim je Amri zapeljal v množico na berlinskem božičnem sejmu in ubil 12 ljudi. (Foto: AP)

Lutumbo so začeli nadzorovati in med prisluškovanjem njegovim telefonskim sogovorcem ugotovili, da sta moška potovala z lažnimi dokumenti, pogosta pa sta bila v stikih z drugimi člani teroristične celice, ki se je nahajala v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tri člane skupine so aretirali 4. decembra lani na meji med Hrvaško in Srbijo, je potrdila italijanska policija. Trojica je skušala odpotovati v Irak ali Sirijo. Eden od njih Emrah Civelek je voznik taksija v Berlinu in je vpleten v delovanje organizacije Fussilet 33, ki je upravljala molilnico, v katero je zahajal Amri. Več članov berlinske celice je imelo pogosto stike z Amrijem.

Tunizijec Anis Amri je 19. decembra lani s tovornjakom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Berlinu in ubil 12 ljudi. Štiri dni kasneje ga je blizu Milana ustavila policija in ga ubila v streljanju.