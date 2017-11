Razmere v Pakistanu po nasilnih protestih ostajajo napete, število smrtnih žrtev naraslo

Protesti v Pakistanu so terjali najmanj šest smrtnih žrtev in približno 230 ranjenih. (Foto: AP)

Več sto, mogoče tudi tisoč verskih protestnikov je v soboto zvečer po posredovanju policije še vedno blokiralo glavno cestno povezavo med mestom Ravalpindi in prestolnico.

Policisti in paravojaške enote so v soboto poskušali razgnati 1500-glavo množico, ki je že več kot dva tedna protestno blokirala cesto. Policija je posredovala s solzivcem, vodnimi topovi in gumijastimi naboji, protestniki pa so odgovorili s palicami in kamenjem. Zažgali so tudi vsaj tri policijska vozila.

V teh spopadih je bilo ubitih najmanj šest ljudi, približno 230 je bilo ranjenih, preden so se varnostne sile umaknile. Večina ranjenih je bila danes že odpuščena iz bolnišnice, nadaljnje zdravljenje pa potrebuje še približno 20 ljudi, so sporočili iz tamkajšnjih bolnišnic.

V operaciji je sodelovalo več kot 8000 policistov in članov paravojaških enot, ki pa niso smeli nositi pravega orožja. Poleg tega jim na pomoč ni priskočila vojska, čeprav jo je vlada k temu pozvala. Predstavnik vojske danes te poteze ni želel komentirati.

Odnosi med civilno vlado in vojsko so v Pakistanu sicer že od nekdaj krhki. Vojska je namreč državi vladala skoraj polovico njene sicer 70-letne zgodovine.

Pakistanske oblasti so začasno ugasnile tudi vse zasebne televizijske mreže, saj je varnostna operacija, ki so jo televizijske postaje prenašale v živo, sprožila proteste po vsej državi, še poroča AFP.