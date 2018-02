Recept za srečo

Pacient pride k psihiatru in mu reče: ''Prosim vas, rešite me.''

''Kaj pa vam je?''

''Daje me grozen občutek.''

''Kakšen pa je ta občutek?''

''Grozen. Vedno in povsod se mi zdi, da me preganjajo.''

''Od kdaj pa se vam zdi tako?''

''Odkar sem pred tednom dni pobegnil iz zapora!''