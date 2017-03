Republikanci z zdravstveno reformo navdušili Trumpa, demokrati menijo, da gre le za davčne olajšave za bogate

Trump je z reformo reforme zadovoljen. (Foto: AP)

Republikansko vodstvo predstavniškega doma kongresa je predstavilo svojo reformo zdravstvene reforme nekdanjega predsednika Baracka Obame in takoj dobilo podporo predsednika Donalda Trumpa. A tako demokrati kot konservativni republikanci ji nasprotujejo, čeprav iz različnih razlogov.

Trump, ki je med kampanjo obljubljal odpravo Obamove reforme, znane kot obamacare, je dejal, da so naredili nekaj, na kar je zelo ponosen in ne bo zavlačevanja ali izgovorov in bodo šli hitro naprej. Podpredsednik ZDA Mike Pence pa je razložil, da je to edina možnost za ukinitev Obamove reforme.

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell je zagotovil, da bodo reformo sprejeli že aprila, kar je verjetno zelo optimistična napoved, saj niti republikanci glede tega niso enotni.

Predlog republikancev je napadla vrsta konservativnih organizacij, v senatu pa je najbolj glasen Rand Paul iz Kentuckyja, ki prav tako meni, da je predlog preveč liberalen oziroma predvideva preveliko proračunske porabe. Demokrati pravijo, da gre v bistvu za davčne olajšave za bogate, zamaskirane v zdravstveno reformo.

Kaj prinaša nova reforma?

Glavni problem ameriškega zdravstvenega sistema je hitro naraščanje stroškov oziroma premij in zdravljenja. Obama je z reformo rast cen nekoliko upočasnil, vendar ne dovolj.

Treba je bilo najti dovolj novih zavarovancev tako za znižanje stroškov kot za odpravo diskriminacije, saj so zavarovalnice do obamacare zavračale bolne in tiste s prirojenimi okvarami. Tisti, ki si premij niso mogli privoščiti, so dobili subvencije. Mlade in zdrave pa so v zavarovanje prisilili z uvedbo davčne kazni.

Republikanski predlog ohranja prepoved diskriminacije in možnost, da otroci ostanejo na policah staršev do 26. leta starosti. Odpravlja pa davčno kazen in ljudi v zavarovanje sili s 30-odstotnim povišanjem premij vsem, ki 63 dni po izteku starega ne bodo sklenili novega zavarovanja.

Reforma odpravlja subvencije na osnovi dohodka in uvaja davčne kredite na osnovi starosti. Izbira med zavarovanji naj bi bila večja, vendar bo to slaba tolažba tistim, ki bodo ostali brez subvencij, saj izbira ni bila tako velik problem kot cena.

Analitiki ocenjujejo, da republikanska reforma najbolj koristi mladim in zdravim, bogatim, ker zanje odpravlja višje davke, na slabšem pa bodo starejši, revni in bolni. Obamacare namreč omejuje, koliko lahko bolnik sam plača iz svojega žepa na nekaj tisoč dolarjev, ostalo pa pokrijejo subvencije.

Davčni krediti prav tako ne bodo dovolj visoki za pokritje premij. Za okrog 20.000 dolarjev letnega dohodka bo posameznik dobil 3000 dolarjev kredita za premije, ki stanejo najmanj 4300 dolarjev. Obamacare je razliko pokril, sedaj pa morajo to storiti posamezniki.

Za koga je bila slab in za koga je bil dober obamacare?

Obamacare je bil slab sistem za tiste, ki potrebujejo le kakšen majhen zdravniški poseg, reševal pa je življenja in premoženje tistim, ki so res zboleli in niso bili dovolj bogati, da si plačajo zdravljenje. Republikanska reforma to ukinja.

Republikanec Jason Chaffetz iz Utaha je s svojo rešitvijo razjezil množice. Na milijone revnih Američanov namreč zaradi ukinitve obamacare znova ne bi mogli do zdravstvenih storitev. Tako jim predlaga, naj sprejmejo odločitev. ''Namesto, da si kupijo nov iPhone, naj raje več sto dolarjev namenijo za lastno zdravstveno nego. Sami morajo sprejeti odločitev,'' je dejal.

Med nasprotniki predloga so tudi republikanski guvernerji nekaterih držav in sicer zato, ker odpravlja širitev zveznega sodelovanja v pokrivanju stroškov zdravstvenega sistema za najrevnejše medicaid.