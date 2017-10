Republikanci zahtevali odpravo prepovedi dušilcev zvoka za orožje, ker jih je skrbelo za sluh strelcev

Zadnji napad, ki velja za najhujšega v zgodovini ZDA, je v državi znova odprl polemiko o orožju in - pričakovano - razdelil republikance in demokrate, katerih stališča o tej problematiki so si diametralno nasprotna.

Zvezna država Nevada ima sicer enega najbolj permisivnih zakonov, kar se tiče nošenja in kupovanja strelnega orožja. Ljudje lahko nosijo orožje, ne da bi se jim bilo potrebno uradno registrirati, da ga imajo v posesti. Trgovina pred nakupom sicer preveri kupčevo preteklost, a zakon posameznikom dovoljuje, da lahko orožje po potrebi tudi zasebno prodajajo.

Nekdanja kongresnica Gabrielle Giffords, ki je pred šestimi preživela strelski napad, je politične voditelje pozvala, naj se zavzamejo za ostrejše zakone glede orožja. Izjavo je na stopnicah pred ameriškim Kapitolom prebral njen soprog Mark Kelly in dodal, da zgolj molitve za žrtve krutega napada ne bodo dovolj, da bi zaustavili naslednji strelski napad.

Jimmy Kimmel je v svoji oddaji med solzami dejal, da je nujno potrebno spremeniti zakon o orožju. "Las Vegas je moj dom," je povedal. "To jutro so se otroci zbudili brez staršev, očetje brez svojih sinov, matere brez hčera ... Ne vem, zakaj tako imenovani voditelji dopuščajo takšna dejanja. Ali, še boljše vprašanje, zakaj MI še vedno dopuščamo, da se to dogaja?"

V svojem nagovoru večernim gledalcem je spomnil na prejšnje pokole v Orlandu, Newtownu in San Bernardinu ter gledalcem pokazal fotografije 56 senatorjev, vključno z Johnom McCainom in Marcom Rubiem, ki so glasovali proti ukinitvi zakona o poostrenem nadzoru ljudi, ki želijo kupiti orožje v trgovinah ali na spletu.

"Veliko jih je, ki ne storijo ničesar, ker so podvrženi vplivom NRA. A so danes kljub temu pošiljali svoje molitve žrtvam, kar je seveda dobro. Morajo moliti. A moliti morajo, da bi jim bog odpustil, ker dopuščajo, da orožarski lobi vodi to državo."

Trgovina v kraju Mesquite, kjer je orožje kupoval Stephen Paddock. (Foto: AP)

Predsednik ZDA Donald Trump je zločin označil za dejanje čistega zla in opravil tradicionalno minuto molka za žrtvami ter podal prav tako tradicionalno sporočilo, da je z žrtvami v mislih in molitvah. Podobno so naredili tudi v zveznem kongresu. Takoj nato pa so se zarisale običajne fronte med zagovorniki in nasprotniki orožja.

Voditelj televizije Fox News Howard Kurtz je izjavil, da je nadzor nad orožjem legitimno vprašanje, da pa bi demokrati morali počakati s tem še kakšen dan.

Nekdanji voditelj iste televizije Bill O'Reilly je ugotovil, da so takšne tragedije pač cena svobode, ki jo uživajo Američani. O'Reilly se še vedno ne more načuditi, kako imajo lahko civilizirane države splošno zdravstveno zavarovanje, ne pa pravice do orožja.

"Nasilni norci lahko hodijo naokoli, dokler ne povzročijo škode, ne glede na to, kako nevarni so. To je pač cena svobode in nadzor nad orožjem ne bo preprečil pokolov," je menil O'Reilly, ki je tipičen predstavnik svoje vrste v ZDA, kjer sta v letošnjih 275 dneh le dva minila brez žrtev nasilja s strelnim orožjem.

Televizijski pridigar Pat Robertson je izjavil, da je pokol posledica pomanjkanja spoštovanja do predsednika, domovine, zastave, domoljubov in svetega pisma. Voditelj oddaje na skrajno desnem mediju InfoWars David Knight pa sumi, da so pokol zakuhali levičarji, ki želijo konservativnim Američanom vzeti orožje, da bi izvedli revolucijo.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders je jokala za žrtvami, vendar odločno zavrnila novinarska vprašanja glede orožja, češ da je sedaj še prekmalu za politične razprave in da so potrebne molitve.

Največji orožarski lobi v ZDA NRA se je malce potuhnil in republikanci v kongresu so začasno dali na hladno predlog zakona, ki bi odpravil prepoved dušilcev zvoka za orožje. Povsem resno so ga utemeljevali s skrbjo za sluh lovcev.

Knox Williams, eden od glasnih podpornikov odprave prepovedi dušilcev za orožje. (Foto: AP)

Lanska predsedniška kandidatka demokratov Hillary Clinton je napadla NRA, ki je lani širil laži o njeni kandidaturi in zahtevala, da se politika umakne resnim ukrepom. Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je dejal, da mu je dovolj. Belo hišo in kongres je pozval k ukrepanju. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi zahteva ustanovitev posebnega kongresnega preiskovalnega odbora o orožarskem nasilju, vendar se ne bo nič zgodilo.

Decembra 2012 je strelec v Connecticutu pobil 20 predšolskih otrok in kongres se ni zganil niti za milimeter, demokratska senatorja iz te države pa znova zaman pozivata k ukrepom. "Kongres naj dvigne svojo rit in nekaj naredi. Izrazi sožalja so okrutno prazni in strahopetnost kolegov pred oborožitveno industrijo me spravlja ob pamet," je dejal senator Chris Murphy.

"Misli in molitve ne zadostujejo več. Moramo se začeti pogovarjati o tem, kako zaustaviti nasilje, saj je tragedij enostavno preveč," je sporočila demokratska senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren.

Tragedija je dobila najmanj enega spreobrnjenca, ki je zaslovel na družbenih medijih. To je kitarist skupine Josh Abbott Band Caleb Keeter, ki je nastopil na koncertu v Las Vegasu. "Celo življenje sem zagovarjal pravico do orožja, sedaj pa nimam besed, da bi izrazil, kako zelo sem se motil in žal mi je, da tega nisem prej ugotovil," je sporočil Keeter, ki je komajda odnesel živo glavo pred Paddockovimi streli.

Sta pa dve od preživelih udeleženk koncerta zagovarjali zakon, ki dopušča nakup in nošenje orožja.

Caren Mansholt je povedala, da se je med streljanjem skrila med množico in dodala, da poostritev zakona o orožju ne bi prispevala v večji varnosti: "Verjamem, da imamo pravico, da se zaščitimo."

Rusty Dees, ki je bila z Mancholtovo v času napada, je dodala: "Največji problem je po mojem mnenju ta, da ni bilo nikogar, ki bi streljal nazaj. Zaskrbljena sem, da nas ni nihče zaščitil in hkrati ponosna na drugi amandma, s katerim se lahko zaščitimo sami. Če bi lahko sprejeli zakon, ki bi preprečil takšne strahote, bi ga takoj podpisala."