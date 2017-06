Republikanski senator bo do razrešitve spora s Katarjem blokiral prodajo orožja arabskim državam

Donald Trump je na svoji prvi turneji v tujini obiskal Savdsko Arabijo, s katero je takrat podpisal sporazum o prodaji za 110 milijard dolarjev orožja. (Foto: AP)

Bob Corker pravi, da spor petih arabskih držav s Katarjem ogroža prizadevanja za zmago proti Islamski državi (IS) in zoperstavljanje vplivu Irana. Savdska Arabija in nekatere druge države so po obisku Donalda Trumpa v Rijadu prekinile diplomatske odnose s Katarjem, ki so ga tudi povsem blokirale, z obtožbo, da podpira teroriste in Iran.

Trump je po blokadi še sam napadel Katar, nato je izvedel, da gre za zavezniško državo, ki gosti ameriško vojsko, in obrnil je ploščo na stran, ki govori o diplomatski ureditvi spora. Med obiskom Savdske Arabije je Trump podpisal sporazum o prodaji orožja Rijadu v vrednosti 110 milijard dolarjev. Corker ga je preko državnega sekretarja Rexa Tillersona obvestil, da bo prodaja blokirana, dokler se ne uredijo zadeve s Katarjem.

Senator je države, ki so blokirale Katar obtožil, da so izbrale konflikt namesto zmanjšanja napetosti in povečanja varnostnega sodelovanja. "Preden bomo potrdili prodajo orožja državam članicam Sveta za sodelovanje v zalivu, moramo bolje razumeti pot do rešitve trenutnega spora," je Tillersona diplomatsko obvestil Corker.

Tillerson si sicer tudi sam želi ureditve spora in je v nedeljo povedal, da so zahteve Rijada in drugih do Katarja težko uresničljive. Med drugim zahtevajo zaprtje televizije Al Džazira, prekinejo diplomatske stike z Iranom in prekinejo vse stike z Muslimansko bratovščino.