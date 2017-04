Resne napake v drami s talci v Beslanu leta 2004 bodo Rusijo stale tri milijone evrov

V napadu je umrlo več kot 330 v šoli zajetih ljudi, med njimi 186 otrok. (Foto: Reuters)

Tri milijone evrov mora po sodbi evropskega sodišča za človekove pravici svojcem in tistim, ki so preživeli dramo s talci v Beslanu leta 2004, plačati Rusija. Po mnenju sodišča je namreč Rusija naredila resne napake pri obravnavi dogodka, zaradi česar je umrlo več kot 330 ljudi.

Sodišče je ugotovilo, da ruske oblasti kljub informacijam o načrtovanju terorističnega napada "niso naredile dovolj, da bi teroristom preprečile nadaljnje sestankovanje in priprave", prav tako niso primerno zavarovale šole.

Ruske oblasti so v hudi drami s talci v Beslanu v ruski republiki Severna Osetija po presoji ESČP naredile "resne napake" v "pripravi in nadzorovanju varnostne operacije". Sodišče jim je očitalo, da so neprimerno in prekomerno uporabili silo in orožje.

1100 zajetih, umrlo tudi 186 otrok

V Beslanu je 1. septembra 2014 na proslavi ob začetku šolskega leta v šolo vdrla skupina več kot 30 teroristov iz Čečenije in Ingušetije. Zajeli so več kot 1100 ljudi, med njimi otroke, učitelje in starše. Ruske posebne enote so po neuspešnih pogajanjih z ugrabitelji, ki so zahtevali umik ruskih enot iz Čečenije in izpustitev somišljenikov v Ingušetiji, 3. septembra 2004 ob eksploziji vdrle v poslopje in sledil je spopad.

Med to operacijo, kjer so eksplozijam sledili še neposredni spopadi s teroristi, so bili ubiti vsi ugrabitelji, razen enega, prav tako so umrli ali bili poškodovani številni talci, med njimi je življenje izgubilo 186 otrok.

Deset let po terorističnem napadu v Beslanu oktobra 2014 so se pred sodiščem v Strasbourgu začele predstavitve argumentov ruske vlade in odvetnikov družin žrtev, ki so zahtevali podrobnosti okoliščin te drame. Današnja sodba pa še ni pravnomočna.